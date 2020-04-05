被出征「我沒在怕」　陳學聖：請陳時中說誰扣住藥師補助金

▲陳學聖。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

前國民黨立委陳學聖近來猛批總統蔡英文捐贈1000萬片口罩一事，引來謾罵。對於被網友出征，陳學聖5日表示，「說實在，我是沒在怕的」，他要衛福部長陳時中告訴大家，誰扣住藥師的補助金。

陳學聖在臉書表示，「這幾天被綠營網軍猛出征，說實在，我是沒在怕的！」不管如何羞辱，日常排隊超過千萬人的事實是不可能忽視的。

陳學聖指出，撐起這龐大、辛苦，日復一日配送工作的全台灣6000多家藥局，政府竟允諾從2月6日開始給予的每日800元工作補助金，到現在一毛錢都還沒給人家，「難道政府是把藥師當乞丐」。

陳學聖提到，有許多藥師朋友跟他說，支持政府這項藥局配發口罩工作，希望幫政府防疫盡點心力，這項工作雖不複雜，卻耗去龐大人力，長時間支援政府，真要人力協助，因此才有一天800元工作補助金方案。

陳學聖透露，原本這應該是政府對藥師的衷心感恩，沒想到從2月拖到現在，一毛錢沒有發，4月9日開始，因為口罩配送增為兩週9片，工作量遽增，竟傳出若有申請慈濟志工幫忙，就不得再申請工作補助金，讓藥師忍了很久的委屈全爆發出來。

陳學聖提及，藥師朋友說講錢的事，好像防疫當前，還在斤斤計較這小錢，「事實上，他們可以不要幫這個忙，幫忙是種光榮，沒想到最後落到他們好像在催討這小錢，變成了乞丐，這是尊嚴的踐踏」。

陳學聖批評，不瞭解小英政府紓困預算是怎麼花的，立法院在3月中以最快速度，全數未刪，通過600億預算，竟然過這麼久，還拖欠藥師工作補助金，「身為醫護界的大家長、防疫總指揮官的陳時中，是誰那麼大膽，竟然敢『逆時中』，扣住錢不發，請告訴大家吧！」

陳學聖還說，「奉勸網軍有時間修理我，羞辱千萬排隊族，還不如也幫默默撐起龐大口罩配送工作的藥師們，發發聲，講幾句公道話吧！」