嫌卡拉OK鄰客太吵！高雄「金派」男當妻面開3槍　被逮連咳幾聲嚇壞人

▲宋男開槍後2小時就被逮捕。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者洪正達、翁進忠／高雄報導

高雄三民區一間卡拉OK1日凌晨遭人開3槍，警方進行調查後，循線在一間商務旅館內逮獲槍手，深入調查後發現，開槍的宋姓男子（52歲）與太太到卡拉OK消費時，認為鄰桌一名男客唱歌太吵，於是上前與對方口角，對方與其他顧客見苗頭不對趕緊閃人，怎知宋男盛怒之下竟到店外拔槍朝玻璃開3槍後，立即與太太躲藏到商旅內，但2小時內隨即將他逮捕，訊後依槍砲、毀損罪嫌送辦。

警方調查，當時宋男見店內的顧客離去後，一邊念念有詞與太太走出店外，忽然拔出手槍朝卡拉OK玻璃門開3槍，並立即騎車與太太逃逸，警方趕到後隨即調閱沿線監視器找出逃逸路線，最後查到宋男逃進建國路一間商旅內，專案小組人員在2小時候前往旅館內將他逮捕，查獲改造手槍1把與子彈6顆。

▲專案小組準備破門逮人。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲翁男被查獲的改造手槍及子彈。（圖／記者翁進忠攝）

不過當宋男被帶回派出所後，警方依防疫程序量體溫並拿出口罩要他戴上，沒想到宋男連咳幾聲嚇壞眾人，員警告誡他將口罩戴好。事後進行偵訊時，宋男坦承因在卡拉OK內與人口角才開槍洩憤，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪送辦，並持續追查槍支來源。