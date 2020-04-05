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陰謀論指「5G散播病毒」英基地台遭燒毀　消防員忙疫情還要滅火

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▲▼陰謀論指「5G散播病毒」，英國基地台疑似遭到縱火。（圖／翻攝自推特／Official #1 Birmingham Page）

▲電信基地台發生火災。（圖／翻攝自推特／Official #1 Birmingham Page）

記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情造成人心惶惶，謠言也跟著散播。英國有手機基地台傳出遭到縱火事件，此前有民眾誤信5G會傳播新冠病毒。對此，內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）認為是危險的無稽之談，強烈譴責這樣的說法。

根據《利物浦迴聲報》，英國M57高速公路周邊一處5G基地台先前傳出發生火災，疑似遭到縱火，受疫情影響已經很忙碌的消防人員趕緊前往現場。社群媒體上的影片還可見，當晚利物浦南部一處電話亭也被點火。

火災發生之際，正值網路上瘋傳的陰謀論咬定5G通訊與新冠病毒的散布有關。事後除了戈夫抨擊這是危險言論，英國國家醫療保健服務（NHS）醫療主任波伊斯（Stephen Powis）4日也表達他的不滿。

波伊斯說，這種謠言是「垃圾」、「最糟糕的假新聞」。他認為，對於被要求待在家中的民眾，以及處理疫情的醫療人員來說，5G基礎建設非常重要，本該是應對危機的設備，卻遭到攻擊，「我感到非常憤怒與厭惡。」

據了解，消防人員晚間趕到火災現場，所幸迅速控制火勢。默西賽德郡（Merseyside）火災與救援單位一名發言人證實，有關人員確實前往現場，但無法提供更多細節。

利物浦市長安德森（Joe Anderson）在事發前幾個小時前才譴責網路謠言。他認為，所有的科學與政府建議都可見，5G技術不會對人體造成傷害，他很驚訝陰謀論受到的關注程度，對於社群媒體上威脅要「拆除電話杆」的貼文，他已通報警方。

 
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