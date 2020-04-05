保鑣染疫2周病重亡！　義大利總理病毒檢測結果出爐

▲義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

義大利警方證實，一名曾經擔任總理孔蒂（Giuseppe Conte）保全人員的員警4日因感染新冠肺炎（COVID-19）病逝，他是在3月21日得知染疫，當時已有至少2周沒有與孔蒂接觸。當時孔蒂接受預防性病毒檢測，結果呈現陰性。

綜合法新社、安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）等外媒報導，該名染疫的52歲員警喬治瓜斯塔馬基亞（Giorgio Guastamacchia）在得知病毒檢測結果呈陽性後，因病情嚴重被送進羅馬一間醫院的加護病房接受重症治療，但最終仍不敵病魔於4日病逝，身後留下妻子與2名兒子。

義大利國家警察司令佛朗哥加布里埃利（Franco Gabrielli）已於4日向家屬表達慰問之意，而歐盟經濟與金融事務專員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）則是透過推特哀悼，稱喬治瓜斯塔馬基亞是模範榜樣。

▲義大利人外出採買食物，戴上口罩。（圖／路透，下同）

歐美國家現已成為新冠肺炎疫情最為慘重的地方，占據確診人數最多的前5國。根據美國約翰霍普金斯大學統計，美國已有31.1萬人染疫，緊接著是西班牙（12.6萬人）、義大利（12.4萬人）、德國（9.6萬人）、法國（9萬人），接著才是有8.2萬人確診的中國。

只不過，死亡人數最多的國家依舊是義大利，總計1萬5362人染疫病逝。義大利政府暗示，儘管現階段形勢依舊嚴峻，但正在改善當中；義大利防疫總指揮波瑞里（Angelo Borrelli）表示，在加護病房接受治療的患者自4068人降至3994人，是發布國家緊急狀態以來的首次下降。

受到疫情衝擊，多數歐洲國家紛紛進入一定程度的封鎖狀態，經濟陷入嚴重衰退，各國政府也正忙著尋找減輕國家損害的方法當中。

▼ 義大利羅馬納沃納廣場（Piazza Navona）已不見往日熱鬧人群。（圖／路透）

