印度軍企完成生產272架蘇-30戰機　有望再接軍方72架訂單！

▲蘇-30MKI戰鬥機。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）



實習記者劉雪兒／綜合報導

印度斯坦航空公司（HAL）已生產完國家空軍（IAF）訂購的272架蘇-30MKI戰鬥機，且有望再接到額外的訂單，維持接下來的財務狀況。值得一提的是，根據3月31日結束的年度財政報告中，公司的營業額超過30億美元。

根據《國防航空郵報》報導，HAL在2014年得到俄羅斯聯合飛機公司的許可後，並以每架730萬美元（約新台幣2.2億元）的價格組裝生產272架蘇-30MKI，可以說利潤遠高於俄羅斯。

據悉，HAL在去年10月向印度國防提出，以50億美元（約新台幣1513億元）的價格再生產72架蘇-30MKI的要求，對此，IAF則表示，這些戰鬥機可能在2025年時逐漸淘汰，所以先暫時訂購12架。

值得一提的是，蘇-30MKI戰鬥機絕對是印度空軍的主力，除了首批50架是向俄羅斯進口之外，其餘的都是HAL組裝生產。

印度斯坦航空公司成立於1964年，是印度國防部下轄的國防生產部直屬的九大國營企業之中最大的一家企業，也是印度唯一的航空製造公司，所生產的項目大多是蘇霍伊航空集團的技轉，並且從事其他軍機的維修，包括幻象2000，美洲豹攻擊機（Jaguar），光輝戰機（Kiran），米格-21等，都在營運範內。

▼ 印度「光輝」戰機。（圖／翻攝DRDO官網）