「當偶遇一瞬的美好，便按下快門。」三位攝影師的街頭魔法術

你是否也曾期待，你所熟悉的轉角、眨眼的瞬間，或是側頭一瞥的平凡景色，能夠成為照片裡的風景呢？在什麼都可能發生的街頭裡，攝影是可以近距離與生人互動、交流的浪漫語法，透過一次次的快門，創作者進而用盡全身感受當下的時分，只為捕捉每一日世界正在發生的美好片刻。接下來，讓我們為你介紹三位街頭攝影師，帶你瀏覽不同時代、不同時空，演繹出的生活日常吧！

1. Jerry 洪立楷

年僅 24 歲的 Jerry，目前是自由接案的攝影師。熱愛街拍的他，曾經在自己的 Instagram 上以「#小人物大城市」的標籤，記錄自己的作品之外，同時抓拍生活中的日常街景。

Jerry 的作品中，可以看見他大多站在第三者的視角去觀察、去等待，以及去欣賞。他的照片裡會出現賣花的阿伯、日日奔走的公車司機，或是國術館外頭坐著的人。這些普通時候我們路過也不以為意的平凡，在 Jerry 的眼中與鏡頭卻有一種淡然中的幸福感。時常漫遊在城市之間，Jerry 的照片能夠反映出自己熱愛攝影的心之外，在他不斷挖掘社會每一面向的時候，觀者好像能夠更加看見街頭上的不凡，從每一張相片裡，深度體會真實與深刻的情感。

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