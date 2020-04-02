藝術家用「火柴」傳達社交距離的力量　吸引90萬人觀看

洛杉磯藝術家夫婦Juan Delcan和Valentina Izaguirre，使用iPhone製作了一部小動畫《安全火柴》（Safety Match），以並列火柴的點燃，來說明社交距離的影響。這部影片至今才上傳一週，已經有九十幾萬人觀看。

影片開頭，火柴像骨牌一樣地排列，瞬間前頭的火柴不知被哪傳來的火點燃了，因為火柴彼此距離甚近，於是火光接力賽一般的傳下去，眼看著整列火柴都要著火，隊伍一支長了腳的火柴一步跨出了隊伍，終止了火焰的蔓延。從這個影片當中，非常清楚地傳遞了人與人之間保持距離，對疫情擴散有多大的影響。

▲藝術家Juan Delcan與Valentina Izaguirre.Photo courtesy of Juan Delcan and Valentina Izaguirre

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在影片分工上，Valentina設計場景，Delcan則負責3D剪輯。從Delcan的Instagram來看，夫婦倆以iPhone拍攝影片並錄製音檔，在去年即有以如今少見於日常的火柴，做為主角的系列作品，著重於呈現擬人化的火柴愉快的日常──在體育館運動、出門滑雪、兜風等，並且善用其摩擦點火帶來動能的特性，在微帶復古氛圍中呈現出幽默有趣的畫面。

圖文來源／designboom、artnet

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