「解隔離需自主健康管理7天」　指揮中心最快今起發簡訊提醒

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

奧捷旅遊團17人居家隔離屆滿，但截至今（4）日止，8名確診團員中，有4人是在解隔離後才確診。為了避免再有類似情況發生，指揮中心擬在居家隔離、居家檢疫屆滿前發布簡訊，呼籲受檢民眾留意身體狀況，並在解隔離後再進行7天自主健康管理，如果還有症狀，務必要到醫院就醫，經醫師評估採檢。

中央流行疫情指揮中心發言人表示，現在每天解隔離人數約2、3000人，難以逐一打電話詢問，因此今日專家會議上，已研擬在居家隔離、居家檢疫屆滿的第13、14天發布簡訊，提醒解隔離者仍需做好7天自主健康管理，外出也要戴口罩。

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莊人祥表示，該項措施最快今日就會上路，但因簡訊只有70個字，具體文字內容還須研議。他也提醒，近期腹瀉、味嗅覺喪失患者也逐漸增加，如果有上述兩項症狀的民眾，要多加留意，務必到醫院就醫，經醫師評估後採檢。

奧捷團解隔離後確診的4人，分別為案338、案341，以及預計5日公佈的2名肺浸潤個案。案338是在3月14日出現腹瀉、咳嗽症狀，但居家隔離期間接到關懷電話接表示無異常，直到3月30日解隔離後，才自行就醫並確診，其妻為案341，3月25日起也出現腹瀉症狀，3月31日通報、4月3日確診。