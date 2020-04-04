要賭不怕毒！阿伯無視「防疫社交距離」　14人停車場群聚開賭

記者陳豐德／新北報導

全民防疫你聚賭！為降低社區感染風險，中央流行疫情指揮中心於4月1日制定「社交距離注意事項」，建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之「防疫社交距離」，讓全國民眾遵循；但在新北市三重區卻有群不怕得病毒，只怕沒得賭的賭客，無視「防疫社交距離」政令，依然聚集賭博，幸遭警方及時查緝掃蕩，讓治安、防疫均得分。

▲三重一群阿伯無視防疫社交距離，在公園停車場群聚開賭。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）



三重警方近日掌握消息，原藏身於轄內二重疏洪道「中山橋下」之戶外職業大賭場，因於109年2月份遭該分局掃蕩清除，近期竟死灰復燃，移師至一公里外之「荷花公園」停車場後方繼續賭，經連日蒐證見時機成熟， 3日下午一舉查獲該戶外職業大賭場，由於查緝人數眾多，警方出動警用大巴士押解賭客，不知情的民眾還以為是「掃墓專車」而頻頻詢問。

現場共查獲賭場老闆詹男（60歲）及賭客共計14人，共同以象棋「四九」聚賭，現場查扣抽頭金新台幣4萬餘元，共同賭資現金12萬餘元、賭具象棋一副、骰子2顆等證物，訊後即依違反刑法賭博罪、社會秩序維護法送辦。

而本案查緝過程中，三重分局員警完全遵照侯友宜市長所指示之「治安防疫並重」目標，在現場立即為賭客消毒並發放口罩，另在押解進入分局前，亦貼心的幫賭客們量額溫，力求防疫及治安滴水不露，無破口。

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