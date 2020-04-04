好奇問卦「i郵箱好用嗎？」意外好評　網推夠快+方便：上班、租屋族福音

▲中華郵政推出i郵箱服務。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中華郵政2016年推出可24小時自助取貨的「i郵箱」創新服務，提供民眾全年無休、24小時自助取／寄郵件服務，目前全台共有1988個據點。有網友就在PTT的Gossiping板上問卦「郵局i郵箱到底好不好用？」沒想到話題意外引發熱論，不少人直讚好用「常常1天就可以從台北到台中」、「取貨好幾次了，很方便。」

這位網友文中表示，「i郵箱是中華郵政推出的貨件收件人自取的服務，通常建設在郵局ATM旁邊或是與郵局合作的公眾場合」，說物流工程師會把待取郵件放進儲物格，然後由系統發送一封簡訊密碼給取貨者，「算是給忙碌的消費者一個新的取貨渠道。」

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原PO說，但因為i郵箱的操作面板有點類似壓力式觸發LCD，有智慧型手機的現代人可能會很不習慣，「因為面板要按很大力才有反應。」最後他則是好奇問，郵局i郵箱到底好不好用。

▲不少網友推i郵箱好用。（圖／記者賴文萱攝）

看到貼文後，許多用過的人都推i郵箱，「真的好用，請試試看。比較便宜」、「好用，用卡給郵資，起碼不會面對郵局員工，更不用在意時間」、「很好用啊～在外租屋很方便」、「好用，可以多一點」、「家裡附近就有，好用，上班族不方便收貨的福音」、「pchome 24用行動支付不能超取就選這個了。」

不過也有網友表示有進步空間或根本沒用過，「儲存格感覺超小，限制很多」、「要是可以取貨付款就好了」、「取貨好用，寄就很X杯，上次箱子剛好太大」、「好用啊，只是付款方式應該更多元」、「希望有大尺寸和能更普遍」、「好用，而且常常1天就可以從台北到台中，就是格子太小。」