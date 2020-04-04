遺像變地磚！她逛商場驚見「父親墓碑半張臉」遭眾人踩踏...怒報警：怎麼可以這樣

▲娜塔莉亞父親的遺像。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒）

實習記者任珈萱／綜合報導

哈薩克女子娜塔莉亞（Natalia Andreeva）日前收到朋友傳給她的一個網址，打開後發現，父親墓碑上的遺像，竟被當成商場中的地磚，供人隨便踩踏，氣得她立刻向警方申訴。

綜合外媒報導，娜塔莉亞在收到朋友傳給她的網址時，一開始她還相當不解，但點開後立刻氣到不行，因為從影片中可以看到，娜塔莉亞父親的遺像，變成商場地板上其中的一塊地磚，讓來來往往的民眾在上面踩踏著。

▲娜塔莉亞驚見自己的父親遺像成地磚。（圖／翻攝自youtube）

娜塔莉亞表示，他父親伊夫根尼·根納德維奇·克列謝托夫（Evgeny Gennadevich Krechetov）於2004年過世，被埋葬在阿布拉克特公墓中，但因為那座公墓於2014年時，決定重新製作新的墓碑，但是死者家屬都沒有收到舊墓碑，以為已被「妥善處理」，但沒有像到竟是這種方式。

娜塔莉亞感到非常生氣「怎麼可以這樣」，立刻向商場反應此事，同時也報了警，希望商場或是建商可以把父親的遺像還給他們，並讓那些不肖商人得到處罰。娜塔莉亞也表示，她的家人聽到這件事一樣相當生氣，希望警方可以好好處理這件事。

卡緬諾戈爾斯克市警察局局長達烏爾·伊布賴耶夫（Daur Ibrayev）也於昨（3日）在IG上PO文表示，會根據哈薩克共和國《刑法》（第294條）來進行調查此事。