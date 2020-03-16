大陸駐哈大使怒批美「隱瞞」：浪費中方用生命贏來的寶貴時間！

▲中國駐哈薩克斯坦大使張霄。（圖／翻攝自中國駐哈薩克官網）

記者劉亭／綜合報導

大陸近來不斷對外否認新冠病毒來源在中國。大陸駐哈薩克大使張霄14日也發文，批評美國在疫情初期只顧毀謗中國、政治遊戲，白白浪費了中方用生命為世界贏來的寶貴時間。

根據觀察者網報導，張霄以俄文在臉書發文，批評美國將病毒政治化，把責任甩給別人，美國政府先前指大陸官員預警是「謊言」，堅稱局勢已在控制中，但現在新冠病毒已在美國40多個州蔓延，「你們馬上變得驚慌失措」。

張霄也指出，美國疫情數據不公開透明，美國的科學家自己證實，許多死於流感的人實際上是新冠病毒的受害者，所以實際死亡人數要多得多，「你們的數據裡水分太多，談何透明？」

「你們到底隱瞞了什麼？」張霄質問，美國缺乏口罩、手套、測試試劑和設備物資，甚至股市崩盤，這也是中國的錯嗎？現在是時候給美國選民和國際社會一個交待了，「病毒是可怕的，即使是世界上最強大的國家也會不堪一擊。我們要永遠記住，不要做蠢事」。

美國疾控中心主任先前承認美國有部分流感死者可能是死於新冠肺炎，此事曝光之後，大陸外交部發言人趙立堅12日晚在推特上，用中英雙語連發5條推文，要求美國「給一個解釋」！

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