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專家警告：無症狀才是未爆彈　8成患者四處傳播「社區會迅速炸開」

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記者李佳蓉／綜合報導

2019年底，無聲無息的新冠病毒席捲全球，已成為流行病史上的重大浩劫之一，美國國防部在3月初更警告，30天內將會形成大流行。讓公衛專家們用盡蠻荒之力、與時間賽跑加速防疫，但對防疫與控制成效有限，全球瀰漫不確定氛圍感到擔憂。Discovery頻道《冠狀病毒：無聲殺手》將帶你一探新冠病毒疫情的當前情況，也實際走訪新加坡，看看醫療團隊的防疫SOP，如何全面備戰。

藏80%未爆彈？《冠狀病毒：無聲殺手》揭露新冠肺炎「疫情發展」。（圖／Discovery提供）

▲醫護人員挺著疲憊不堪的身軀，仍每天堅守崗位。（圖／Discovery提供，下同）

請繼續往下閱讀...

新型冠狀病毒究竟為何？我們能否遏止？這種高傳染力疾病如何擴散？節目將訪問本身也感染過SARS的新加坡傳染病專家梁浩南醫師，分享SARS與新冠病毒不同之處，並說明防疫核心須建立在醫療金字塔上，也帶你實際走訪新加坡，看看醫療團隊的防疫SOP，以及如何利用遠程醫療小組、線上諮詢平台提供即時的資訊與服務。

▲▼新加坡傳染病專家梁浩南醫師。（圖／翻攝自YouTube／Discovery頻道 / Discovery Channel Taiwan）

▲新加坡傳染病專家梁浩南醫師。（圖／翻攝自YouTube／Discovery頻道 / Discovery Channel Taiwan）

新加坡防疫專家說，防疫的核心要建立在「醫療金字塔」上，雖然在有限資源下，大多數醫生會優先治療症狀最嚴重、也就是金字塔頂端的病患，但實際上這些人只佔1、2成，其餘8成在金字塔底層的無症狀者患者，很可能不知情之下活躍走動，四處散播病毒，若無適當隔離，社區型疫情可是會迅速炸開！

藏80%未爆彈？《冠狀病毒：無聲殺手》揭露新冠肺炎「疫情發展」。（圖／Discovery提供）

▲專家憂心恐藏著80%的未爆彈，在不知情狀況下四處散播病毒。

新型冠狀病毒在中國湖北省武漢發現以來，才短短兩個月，就造成1200多人死亡，至今全世界就將近十萬人被感染。它的感染力超強，只要證實一人感染，背後就有3～4個潛在的感染者。

新型冠狀病毒疫情險峻，各界都在關注疫苗什麼時候能夠研發面世？對此，各方面有諸多說法，從3個月、3年到5年的說法都有。梁浩南醫師也提到「這次遇到新冠病毒，一個不幸中的大幸，是我們能利用對SARS冠狀病毒疫苗原有的瞭解以同樣原則，應用在2019新冠病毒上，然而壞消息是…研發製作新冠病毒的疫苗，得花上好幾個月，還得經多次臨床試驗，疫苗才能用來對付流行病，這絕對會花上9至12個月，這會需要時間。」

藏80%未爆彈？《冠狀病毒：無聲殺手》揭露新冠肺炎「疫情發展」。（圖／Discovery提供）

▲美國國防部在3月初警告，新冠肺炎在30天內將會形成大流行。

一波波病毒的無情肆虐，也擋不住人性光輝，天天與病毒為鄰的一線醫療人員，即使身陷險境、疲憊不堪，仍每天堅守著崗位；也有許多不曾處理過感染症狀的護理人員，自願前往感染科幫忙，站上前線與同僚一起努力遏止疫情擴散。這些醫療人員不但要時時承受身體的疲累，也要經常面臨情緒上壓力，而為了保護所有人的安全，他們不得不揪著心，嚴格執行防疫隔離政策。

沒有人知道疫情何時會減緩？或以何種形式結束？清楚的是全球各國已全面戒備與備戰，而它終究會過去，人們總會恢復原有的秩序與軌道。

播出資訊：Discovery頻道《冠狀病毒：無聲殺手》將於3月9日晚間11點首播

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