分房睡預防夫妻都殉職！美醫護如置身《核爆家園》...她已選好託孤對象

▲蜜雪兒接受MSNBC視訊訪問。（圖／翻攝自推特／@AuforGA）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國疫情持續擴大，醫療系統已不堪負荷，許多身處戰「疫」第一線的醫療人員，面對嚴峻疫情，已紛紛提起筆寫下遺囑，安排後事工作。美國亞特蘭大醫院麻醉師蜜雪兒（Michelle Au）負責替病患插管，必須接近患者口部，她表示，「你看過《核爆家園》（Chernobyl）嗎？就像那樣分分秒秒都有無形的危險緊追著你。」

綜合外媒報導，蜜雪兒是華裔美國人，她在去年聖誕節得知新冠肺炎（COVID-19），但當時的她覺得這個在中國的病毒遙不可及，現如今美國確診數突破24萬例，「它不僅僅歸因於出國旅行，事實證明，在華盛頓州等地方存在本地傳播，並且在社區中傳播了數週之久未被發現。」

當時醫院決定由麻醉醫師擔任呼吸道團隊的主要負責人，蜜雪兒上週替2明確診病患插上呼吸器，她表示，「每天離院前都會先洗澡，換上乾淨的衣服，回到家又再重複一次，再用稀釋過的漂白劑擦拭碰過的地方」，為了避免讓病毒有機會接觸到丈夫和3個孩子，她已獨自在地下室睡了2星期。

“You have trusted the system your whole life to keep you safe,” @AuforGA, a critical care doctor, told @bariweiss. “You keep waiting for the system to kick in. But you realize no one’s coming to save us.” https://t.co/1wzG8wxLI5 — New York Times Opinion (@nytopinion) March 26, 2020

▲蜜雪兒是美國亞特蘭大一間醫院的麻醉科醫生，負責幫病患插管，這是處理武漢肺炎患者最危險的步驟之一。（圖／翻攝自推特／@nytopinion）

蜜雪兒的丈夫也是醫生，他們近日討論了很不想面對的問題，「如果我們都死了，誰來照顧孩子？」他們將適當的人選，寫在各自的遺囑中。其實不只蜜雪兒夫妻倆這麼做，布魯克林醫療中心急診室主任馬歇爾（John Marshall）表示，「我們會處理槍傷和心臟病，但現在我們無法確保自身安全，也不確定如何保護家人」他一直在鼓勵還沒草擬遺囑的同事這麼做，「我們想得到將發生什麼事，很多人會在這裡死去，醫護人員也是其中一部分。」

麻州綜合醫院緩和治療和老年醫學科主任維琪．傑克森（Vicki Jackson）說，他最近告訴丈夫，假如自己出了意外，希望丈夫能再婚，「站在醫學的角度，我們必須承認生活可能會在瞬間改變，所以有些事必須攤開來談，也讓能更清楚自己的想法。」

維琪也說，「我們身處在黑暗的海邊，知道將有浪潮，卻不曉得浪會有多高。」醫護人員仍將不停歇地工作。