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全球第9！土耳其日增2786例創新高　累計確診破2萬

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▲▼土耳其數名工作人員穿著全套防護衣，在首都伊斯坦堡進行全市大消毒。（圖／路透）

▲土耳其數名工作人員穿著全套防護衣，在首都伊斯坦堡進行全市大消毒。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

土耳其今天通報2786起新冠肺炎病例，創單日新高，新增69人不治；累計確診2萬921例，超越瑞士，居全球第9；累計死亡達425例。

根據《中央社》報導，衛生部今晚在網站上公布疫情通報顯示，過去24小時對1萬6160名疑似病例進行檢測，其中2786例對俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈現陽性反應，使得累計確診病例突破2萬例，來到2萬921例。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019冠狀病毒疾病疫情圖，土耳其的累計病例數今天超越瑞士，居全球第9，次於美國、西班牙、義大利、德國、中國、法國、伊朗、英國。

衛生部指出，目前共已檢測14萬1716例，累計有484例康復。另外，「加護病房占床數」和「靠呼吸器維生病患數」分別為1251、867例。

土耳其傳染病協會（Infectious Diseases Association）主席傑伊漢（Mehmet Ceyhan）受訪時警告，根據過去幾天通報病例的增速評估，土耳其確診數會持續超過其他國家。他說：「如果目前的增速繼續下去，我們的確診病例數將於10天內增至30萬例。」

土耳其於3月11日才通報確診首例，但是醫療器材、病床和醫護人員短缺，讓醫事人員引以為憂。伊斯坦堡醫生協會（Istanbul Chamber of Physicians）在聲明中指出：「自從此一致命病毒出現以來，伊斯坦堡過去兩個半月以來顯然準備不足。」衛生部1日指出，發生在伊斯坦堡省的病例占土耳其總病例數6成。

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