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板橋驚傳小五男生墜樓！5F走廊掉落1F　全身重傷昏迷3天

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▲▼板橋驚傳小五男生墜樓！5F走廊掉落1F　全身重傷昏迷3天。（圖／翻攝爆料公社）

▲板橋驚傳小五男生墜樓！重傷昏迷3天。（圖／翻攝爆料公社）

地方中心／新北報導

新北市板橋驚傳國小男童墜樓事件，3月31日傍晚5時許，一名小五校隊男學生從5樓墜地，隔了1個多小時才被發現，至今3天仍昏迷不醒，住在加護病房觀察中。據悉，男童為體育班學生，父母都是該校老師，目前警方已經調閱校門出入口過濾，鑑識人員也前往現場採證，結果都沒有發現可疑。

事發於3月31日傍晚5時45分左右，男童從5樓教室外後走廊不明原因墜落1樓，事隔1個多小時，於晚間7時許被發現，緊急送醫馬上發出病危通知，診斷出氣胸、血胸、骨盆腔骨折、肺挫傷、肋骨骨折、縱隔腔氣腫、肝臟撕裂傷、右腎血腫，傷勢嚴重，有生命危險，至今3天過去，仍在加護病房觀察中。

據悉，男童為小五體育班學生，父母都是該校的老師，疑似因家教嚴、曾有說謊紀錄，事發當天和學校說要提早回家做功課，老師在查證過程中，男童失蹤，最後被發現時，他已經墜樓倒地不醒。

板橋警方指出，經調查，校門出入口過濾可疑，但疫情期間校園管制，並未發現有陌生人進出，訪查結果也沒有可疑人士；鑑識人員前往現場採證，也沒有發現可疑跡證。本案仍待男童可清醒說話後，將深入追查釐清案情。

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▼家屬發文替男童祈福。

▲▼板橋驚傳小五男生墜樓！5F走廊掉落1F　全身重傷昏迷3天。（圖／翻攝爆料公社）

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