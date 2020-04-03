「熊抱」消毒液、毛筆字手寫卡　陸海外留學生獲防疫大禮包

▲義大利米蘭理工大學學聯主席毛筆手寫小卡，隨健康包送至大陸留學生手中。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情在全球蔓延，許多國家採取「封境」措施，導致防疫物資稀缺。不過，大陸不少留學生近日紛紛在微博上曬出，由使領館製作的防疫健康包。其中，疫情較為嚴峻的義大利米蘭，不少留學生已經領取了第一批物資，這個用人民日報包裹的「健康包」內有20個醫用外科口罩，一盒連花清瘟膠囊，以及一張手寫詩小卡片。

《澎湃新聞》報導，這張用毛筆親手書寫的卡片上提到，「細理遊子緒，菰米似故鄉。」據了解，都是米蘭理工大學學聯主席親筆手寫。此外，德國留學生小林也收到了來自中國大使館的健康包，小林表示，健康包裡除了口罩，還有酒精和洗手液，「之前國內疫情處於上升期時，還從德國買了口罩寄回國，後來德國疫情也開始了，買不到口罩的我只能瑟瑟發抖。」

▲冰島大使館製作的防疫健康包，內含貓熊布娃娃「熊抱」消毒液。（圖／翻攝澎湃新聞）

大陸駐冰島大使館則是寄出，有著大陸國寶貓熊及北極海鸚（puffin）外觀的防疫「健康包」給留學生，除了口罩、防疫指南、信件，還有一個被貓熊娃娃「熊抱」的消毒液。

此外，大陸駐土耳其伊斯坦堡總領館發放的「健康包」裡除了口罩、復合維生素片，還特別準備了符合當地傳統的消毒古龍水。

▲大陸赴埃及留學生收到大使館提供的防疫健康包。（圖／翻攝澎湃新聞）

大陸外交部副部長馬朝旭昨（2日）於記者會上表示，正在向中國留學人員比較集中的國家調配50萬份「健康包」，包括1100多萬個口罩，50萬份消毒用品以及防疫指南等物資，確保「健康包」能夠及時送到留學人員手中。

▲大陸外交部副部長馬朝旭。（圖／翻攝澎湃新聞）

馬朝旭提到，海外疫情爆發以來，世界各地口罩等防疫物資十分短缺，在很多國家採取「封國」「封城」情況下，外交部會同民航局搶抓時間，利用民航飛機優先安排運送「健康包」，確保「健康包」能夠及時送到留學人員手中。