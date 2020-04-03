嫁出去的女兒回娘家掃墓是大忌！？　民俗專家：不能插香！只能合掌

▲ 女兒掃娘家的墓分福氣？民俗專家楊登嵙：有人拜公媽就不錯21世紀新解。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／綜合報導

清明節連假第2天，可能疫情的關係，各地鄉鎮市墓園、納骨堂（塔）掃墓的民眾，已不如往年的多，但是嫁出去的女兒到底能不能回娘家去掃墓？是會給娘家帶衰？還是分掉娘家兄弟福份？針對這點，民俗專家楊登嵙教授有話要說，21世紀新的時代應該有新的看法，也應該有性別平等的概念。

楊登嵙教授指出，就以民俗習慣而言，出嫁的女兒不能回娘家掃墓有兩個原因，在老一輩的觀念裡，第一「從結婚那一天起，女性就應以夫家為主，祭祀夫家祖先」，第二「習俗認為女兒掃娘家的墓會分掉娘家兄弟的福分」，嫁出去的女兒，像潑出去的水。象徵就這麼直接，代表的意義其實是「嫁出去的女兒，已經不是原家庭的一份子，是夫家的成員。」簡單說，就是外人。

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▲ 民俗專家楊登嵙：有人拜公媽就不錯21世紀新解。（圖／翻攝楊登嵙臉書）

楊登嵙教授表示，但是這幾年來社會情況慢慢變化，面臨生育率低，很多夫妻只生一位子女，頂多就兩位子女，況且如果家裡只生女兒！沒有兒子，那豈不是沒有人掃墓！女兒嫁人之後不就以後沒人掃墓？所以這個民俗問題除了婆家那邊，娘家那邊想法也要顧慮尊重。其實現在有人願意掃墓願意拜公媽，就謝天謝地了！畢竟現在大家都只生一兩位子女，而且大家都說女兒比較貼心。

楊登嵙教授說，所以坊間有種說法，如果要回娘家掃墓的女兒或外孫女，在祭拜祖先時不要拿香，不要插香在香爐，誠心誠意合掌祭拜祖先，就沒有分掉娘家兄弟福分的問題；或是「寄禮」也就是嫁出去的女兒或外孫女把你的供品，寄給娘家的兄弟姊妹，請他們代為祭拜。當然如果娘家只有女兒，沒有兒子，就沒有上述的問題了。

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