網瘋傳「指揮官說端午節前別出門...」　陳時中斥：我都沒講過！

記者趙于婷／台北報導

近日網路流傳中央流行疫情指揮中心指揮官「陳時中呼籲大家端午節別出門」相關訊息，指揮中心今（2）日表示，該訊息為假新聞，隨意散播、轉傳恐觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或台幣300萬元罰金。陳時中也強調「我都沒有講過，出門保持社交距離就好！」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

網路流傳「別出門，端午節（6月25日）過後，再看疫情控制情況！警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生！這場瘟疫比17年前的非典更嚴重，用的藥副作用更大。如果出了特效藥，也只能保命，僅此而已！出門前想想你家人，別連累家人，能不出門就不出門，大家一起轉發吧！這是一場戰役，不是兒戲，收起你盲目的自信和僥倖心理，也收起你事不關己高高掛起的態度，在這場戰役中沒有局外人！在家！在家！在家！不要點讚！求轉發！ —陳時中」等內容。

▲指揮官陳時中今（2日）針對假消息做出澄清。（圖／中央疫情指揮中心提供）

陳時中今嚴正澄清「這是假訊息！」流行疫情或防治措施等相關資訊應以指揮中心對外公布訊息為主，如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或台幣300萬元罰金。