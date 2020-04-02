新冠確診患者拒抽血！　推倒女護士「地上狂毆咬臉」想逃出隔離房

▲網傳當事女護士受傷照片 。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

廣州一名外籍新冠肺炎確診患者1日不配合醫院治療，還試圖強行逃出隔離病房，之後將阻擋的護士推倒在地狂毆，更張口咬傷對方臉部。廣州警方目前已將此案立刑事案件，進一步追查。

廣州市公安局辦公室2日凌晨通報，廣州公安1日7時28分許接獲報案，市第八人民醫院嘉禾院區住院部一樓隔離病區（以下簡稱市八醫院），有一名外籍新冠肺炎確診患者不配合治療，並將一女護士打傷。

據了解，隔離區汪姓女護士1日7時20分許通知尼日立亞籍47歲男子OKONKWONWOYE CHIKA PATRICK進行抽血檢查，但患者不但不理睬，還想跟在她身後想逃出，之後還被推倒在地毆打。

法醫檢查後護士汪某面部、脖頸處以及腰部都發現損傷，鑑定為輕微傷。OKONKWONWOYE CHIKA PATRICK3月20日自境外入境廣州，接受新冠病毒核酸檢測呈陽性，23日被送市八醫院進行隔離治療，目前核酸檢測仍為陽性。

廣州警方已立刑事案件對此事進行調查，並進一步加強了對醫院內部及周邊的安保工作。涉案嫌疑人目前正在警方監管下隔離治療，待其治療結束，警方將立即對其採取刑事強制措施，並依法處理。