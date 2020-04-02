川普怨原油比水還便宜　美俄能源部罕見舉行電話會議　

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

在石油輸出國組織（OPEC）與包括俄羅斯在內的其他主要產油國的限產協議談判破裂，導致油價崩跌近三分之二，約莫是18年前的最低水平。OPEC在談判失敗後，提高石油產量的計劃帶給市場許多額外的壓力，美國能源部和俄國官員在1日罕見地針對石油問題舉行電話會議。川普認為，過於低廉地油價已經嚴重損害到石油產業。

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊石油市場需求，外傳美國總統川普3日將與美石油公司高層會面。根據《路透社》報導，美國能源部長丹·布勞埃萊特（Dan Brouillette）與俄羅斯外長亞歷山大·諾瓦克（Alexander Novak）針對暴跌的油價議題，決議在未來再次舉行會議，將邀請雙方的官員以及石油生產商共同參與討論。

川普表示，在供應協議破裂之後，沙烏地阿拉伯和俄羅斯都瘋了，這次的油價崩跌讓美國頁岩油生產的成本提高，而在某些情況下，石油的價值可能還不如水，這是相當罕見的事情，「我從沒想過我必須要提高油價。」

俄羅斯能源部副部長索羅金（Pavel Sorokin）也曾表示，如果油價在兩到三年內保持在每桶25美元，這將造成「大問題」，OPEC和其他產油國(OPEC+)仍保持接觸，但OPEC+不能單獨削減石油產量，暗示美國也應該加入減產行動。