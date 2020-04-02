樓上漏水家裡滴出「鐘乳石」…抗戰7年鄰居不甩全家崩潰搬逃　結局超展開

▲信義房屋天母西路店專案經理高薏婷，服務7年期間成交上百件，其中一次房屋漏水7年、家裡滴出「鐘乳石」的案子，讓她印象十分深刻。（圖／受訪者提供）

記者羅志華／台北報導

新冠肺炎肆虐股票崩跌，有民眾找房仲搶買「斷頭房」（指屋主股票大賠，為籌錢不得不低價搶賣的房屋），但在信義房服務7年、成交上百件的專案經理高薏婷表示，「現在市場以自住客為主，買房短期炒作的投資客已少了很多，自然也沒什麼『斷頭』的便宜可撿」。

在她的業務生涯中，曾碰過家裡漏水7年、滴出「鐘乳石」的誇張屋況，當時她幫忙和鄰居多次溝通修繕不成，最後的結果卻讓大家意想不到。

▲薏婷在信義房屋工作十分投入，又因業務員與上班族作息不同，導致她在服務前幾年，幾乎與以前的朋友斷了聯繫，甚至好不容易擠出時間參加同學會，還被調侃「消失了2年」。（圖／受訪者提供）

專注工作犧牲友情，出席同學會被調侃「消失2年」

高薏婷大學讀會計，畢業後順利進入四大會計師事務所，但工作一年多就碰上金融海嘯，事務所人力凍結，她不只要負擔更多工作，甚至薪水也領得跟新人差不多，讓她有了轉換跑道的想法，也想過去做業務，但這時的她，仍對業務工作的高壓及挑戰有些「怕怕的」，直到離開事務所完成研究所學業後，才鼓起要出去好好闖一番的勇氣，正式踏入信義房屋的大門。

薏婷對業務工作非常投入，更因與上班族不同的作息，讓她與之前的朋友斷了聯繫；有次她好不容易抽空參加同學會，卻被同學調侃「消失了2年」，老師也很「中肯」，「如果你們說有房子要賣，薏婷肯定秒出現在你們面前」，大家當場笑成一團，但她看得很開，「我追求目標的時候，一心一意很專注」。

▲薏婷以交朋友的方式與客戶相處，除了不時相約休閒活動外，對客戶一些「吃力不討好的」差事，她也是義不容辭。（圖／受訪者提供）

夫妻看屋10幾年都沒買…

房屋交易牽涉金額較高，對多數人來說，一生更可能只會有1、2次交易，也因此部分民眾在看屋時，往往會持有觀望、保守的態度；薏婷曾接待過一對夫妻，看了10幾年房都沒下手，她先帶他們看了幾件「秒殺」物件，有時白天看房、晚上就成交，雖然這對夫妻表面上沒甚麼表示，但他們心裡卻開始有了些變化…。

直到一次，這對夫妻看了間房有些心動，想約薏婷去看第二次，但其他客人早下了斡旋，之後更順利成交，房子是沒得看了，卻讓他們得了一次震撼教育，沒多久就跟薏婷買下人生第一間房。

▲大熱天的休假裡，跑來幫客戶修紗窗，好累阿…XD。（圖／受訪者提供）

隨著業務能力提升，薏婷在2018、2019年大爆發，業績連2年破千萬，背後的原因，正是因為在她眼裡，客戶絕不是業績看板上冰冷的數字，而是可以付出真心分享生活，一起歡笑、一起難過的朋友，所以當這些客人們，一有甚麼「好康」，當然也是立刻找上薏婷；經過幾年歷練後，薏婷擺脫了新人時瞎忙的困境，也趁著空閒時慢慢找回失去的友情。

▲薏婷經過幾年歷練，業務工作駕輕就熟，交朋友般的經營方式，更讓客戶回饋源源不絕，讓她在2018、2019年連續業績破千，表現十分亮眼，也有了更多時間找回失去的友情。（圖／受訪者提供）

讓客戶「買上癮」，她自省是不是「服務太好」

服務幾年間，幾次成交經驗讓薏婷印象深刻，有次她碰上一位40多歲的姐姐，為照顧生病的老母在家多年，靠著繼承自父親的3間房產收租過活，在薏婷的建議下，陸續將2間條件較差的房子賣掉，向銀行小額貸款買下另外2間優質房屋出租，過程中薏婷以姐姐的利益優先打點一切，讓沒一輩子買賣經驗的姐姐，從一開始的害怕，到最後「資產優化」成功，還小賺了一筆。

不料這次輕鬆換屋的經驗，竟讓姐姐「買上癮」，某個禮拜一突然興沖沖地和薏婷說，她周末到桃園看了7間房，「簽本票」買了2間，要請她付款期限內，賣掉父親留下的第3間房，這樣才有錢付桃園房子的頭期款。

薏婷想起姐姐買賣房、跑貸款時擔憂的模樣，現在竟連頭期款在哪都不知道就「豪買」2間，這樣的轉變讓薏婷嚇傻了，雖然最後順利賣屋周轉，但薏婷卻不禁反省，「是不是自己把客戶照顧得太好，反而讓他們疏忽了房屋交易的風險」。

▲漏水多年、彷彿「鐘乳石洞」的屋況，與樓上鄰居修繕問題也喬不攏，是薏婷業在務生涯面中，碰過最大的挑戰。（圖／受訪者提供）

屋況像「鐘乳石洞」…生涯最大挑戰！

又有一次，她接手一間漏水嚴重的房子，屋內因多年漏水，甚至滴出了混凝土的「鐘乳石」，屋主與樓上鄰居對修繕問題沒共識，雙方更因此交惡多年，屋主一家長期忍受「鐘乳石洞」般的房子，半夜想到激動處更是抓狂，只能崩潰地偶爾朝天花板砸籃球、敲掃把洩憤，幾年後就無奈搬家。

期間薏婷協調多次無效，原以為這房子「就這樣了」，卻碰上一個自住客不怕這狀況，並堅信自己買下房屋後，能順利解決漏水問題，但樓上主人起初對這位「準鄰居」並不友善，直到成交後，客戶向樓上表示願幫忙修繕浴廁，並講明若不配合的話，他絕不會像前屋主那樣溫吞，一定會告上法院，雙方才終於達成共識。

▲在薏婷無計可施、以為這房子「就這樣了」的情況下，竟出現「命中注定」的買方，不但不嫌棄屋況，買下房屋後更霸氣與鄰居協調，喬定了修繕問題，皆大歡喜。（圖／受訪者提供）

薏婷事後回想，這房子的背景、屋況，一般買房自住的客人都不太會考慮，能碰上這種不怕麻煩的買方，或許冥冥中自有安排，這次的案例也讓同事們相當驚豔。

新冠肺炎肆虐，未來市況卻暗藏「逆轉優勢」

新冠肺炎疫情持續延燒，薏婷表示，雖然目前的市況沒受到太多影響，但疫情若長期讓景氣蕭條、產業不振，可預期房市必定會受到影響，但全球目前持續保持低息，資金積極尋找新的「長期」投資標的，且台灣這次防疫表現驚豔全球，或許房市未來能獲得更多投資進駐。

我沒有遲到，是時間遲到了！