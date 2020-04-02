　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

樓上漏水家裡滴出「鐘乳石」…抗戰7年鄰居不甩全家崩潰搬逃　結局超展開

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼信義房屋天母西路店受訪。（圖／受訪者提供）

▲信義房屋天母西路店專案經理高薏婷，服務7年期間成交上百件，其中一次房屋漏水7年、家裡滴出「鐘乳石」的案子，讓她印象十分深刻。（圖／受訪者提供）

記者羅志華／台北報導

新冠肺炎肆虐股票崩跌，有民眾找房仲搶買「斷頭房」（指屋主股票大賠，為籌錢不得不低價搶賣的房屋），但在信義房服務7年、成交上百件的專案經理高薏婷表示，「現在市場以自住客為主，買房短期炒作的投資客已少了很多，自然也沒什麼『斷頭』的便宜可撿」。

在她的業務生涯中，曾碰過家裡漏水7年、滴出「鐘乳石」的誇張屋況，當時她幫忙和鄰居多次溝通修繕不成，最後的結果卻讓大家意想不到。

▲▼信義房屋天母西路店受訪。（圖／受訪者提供）

▲薏婷在信義房屋工作十分投入，又因業務員與上班族作息不同，導致她在服務前幾年，幾乎與以前的朋友斷了聯繫，甚至好不容易擠出時間參加同學會，還被調侃「消失了2年」。（圖／受訪者提供）

專注工作犧牲友情，出席同學會被調侃「消失2年」

高薏婷大學讀會計，畢業後順利進入四大會計師事務所，但工作一年多就碰上金融海嘯，事務所人力凍結，她不只要負擔更多工作，甚至薪水也領得跟新人差不多，讓她有了轉換跑道的想法，也想過去做業務，但這時的她，仍對業務工作的高壓及挑戰有些「怕怕的」，直到離開事務所完成研究所學業後，才鼓起要出去好好闖一番的勇氣，正式踏入信義房屋的大門。

薏婷對業務工作非常投入，更因與上班族不同的作息，讓她與之前的朋友斷了聯繫；有次她好不容易抽空參加同學會，卻被同學調侃「消失了2年」，老師也很「中肯」，「如果你們說有房子要賣，薏婷肯定秒出現在你們面前」，大家當場笑成一團，但她看得很開，「我追求目標的時候，一心一意很專注」。

▲▼信義房屋天母西路店受訪。（圖／受訪者提供）

▲薏婷以交朋友的方式與客戶相處，除了不時相約休閒活動外，對客戶一些「吃力不討好的」差事，她也是義不容辭。（圖／受訪者提供）

夫妻看屋10幾年都沒買…

房屋交易牽涉金額較高，對多數人來說，一生更可能只會有1、2次交易，也因此部分民眾在看屋時，往往會持有觀望、保守的態度；薏婷曾接待過一對夫妻，看了10幾年房都沒下手，她先帶他們看了幾件「秒殺」物件，有時白天看房、晚上就成交，雖然這對夫妻表面上沒甚麼表示，但他們心裡卻開始有了些變化…。

直到一次，這對夫妻看了間房有些心動，想約薏婷去看第二次，但其他客人早下了斡旋，之後更順利成交，房子是沒得看了，卻讓他們得了一次震撼教育，沒多久就跟薏婷買下人生第一間房。

▲▼信義房屋天母西路店受訪。（圖／受訪者提供）

▲大熱天的休假裡，跑來幫客戶修紗窗，好累阿…XD。（圖／受訪者提供）

隨著業務能力提升，薏婷在2018、2019年大爆發，業績連2年破千萬，背後的原因，正是因為在她眼裡，客戶絕不是業績看板上冰冷的數字，而是可以付出真心分享生活，一起歡笑、一起難過的朋友，所以當這些客人們，一有甚麼「好康」，當然也是立刻找上薏婷；經過幾年歷練後，薏婷擺脫了新人時瞎忙的困境，也趁著空閒時慢慢找回失去的友情。

▲▼信義房屋天母西路店專訪。（圖／受訪者提供）

▲薏婷經過幾年歷練，業務工作駕輕就熟，交朋友般的經營方式，更讓客戶回饋源源不絕，讓她在2018、2019年連續業績破千，表現十分亮眼，也有了更多時間找回失去的友情。（圖／受訪者提供）

讓客戶「買上癮」，她自省是不是「服務太好」

服務幾年間，幾次成交經驗讓薏婷印象深刻，有次她碰上一位40多歲的姐姐，為照顧生病的老母在家多年，靠著繼承自父親的3間房產收租過活，在薏婷的建議下，陸續將2間條件較差的房子賣掉，向銀行小額貸款買下另外2間優質房屋出租，過程中薏婷以姐姐的利益優先打點一切，讓沒一輩子買賣經驗的姐姐，從一開始的害怕，到最後「資產優化」成功，還小賺了一筆。

不料這次輕鬆換屋的經驗，竟讓姐姐「買上癮」，某個禮拜一突然興沖沖地和薏婷說，她周末到桃園看了7間房，「簽本票」買了2間，要請她付款期限內，賣掉父親留下的第3間房，這樣才有錢付桃園房子的頭期款。

薏婷想起姐姐買賣房、跑貸款時擔憂的模樣，現在竟連頭期款在哪都不知道就「豪買」2間，這樣的轉變讓薏婷嚇傻了，雖然最後順利賣屋周轉，但薏婷卻不禁反省，「是不是自己把客戶照顧得太好，反而讓他們疏忽了房屋交易的風險」。

▲▼信義房屋天母西路店受訪。（圖／受訪者提供）

▲漏水多年、彷彿「鐘乳石洞」的屋況，與樓上鄰居修繕問題也喬不攏，是薏婷業在務生涯面中，碰過最大的挑戰。（圖／受訪者提供）

屋況像「鐘乳石洞」…生涯最大挑戰！

又有一次，她接手一間漏水嚴重的房子，屋內因多年漏水，甚至滴出了混凝土的「鐘乳石」，屋主與樓上鄰居對修繕問題沒共識，雙方更因此交惡多年，屋主一家長期忍受「鐘乳石洞」般的房子，半夜想到激動處更是抓狂，只能崩潰地偶爾朝天花板砸籃球、敲掃把洩憤，幾年後就無奈搬家。

期間薏婷協調多次無效，原以為這房子「就這樣了」，卻碰上一個自住客不怕這狀況，並堅信自己買下房屋後，能順利解決漏水問題，但樓上主人起初對這位「準鄰居」並不友善，直到成交後，客戶向樓上表示願幫忙修繕浴廁，並講明若不配合的話，他絕不會像前屋主那樣溫吞，一定會告上法院，雙方才終於達成共識。

▲▼信義房屋天母西路店受訪。（圖／受訪者提供）

▲在薏婷無計可施、以為這房子「就這樣了」的情況下，竟出現「命中注定」的買方，不但不嫌棄屋況，買下房屋後更霸氣與鄰居協調，喬定了修繕問題，皆大歡喜。（圖／受訪者提供）

薏婷事後回想，這房子的背景、屋況，一般買房自住的客人都不太會考慮，能碰上這種不怕麻煩的買方，或許冥冥中自有安排，這次的案例也讓同事們相當驚豔。

新冠肺炎肆虐，未來市況卻暗藏「逆轉優勢」

新冠肺炎疫情持續延燒，薏婷表示，雖然目前的市況沒受到太多影響，但疫情若長期讓景氣蕭條、產業不振，可預期房市必定會受到影響，但全球目前持續保持低息，資金積極尋找新的「長期」投資標的，且台灣這次防疫表現驚豔全球，或許房市未來能獲得更多投資進駐。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
案336是社區女保全！「無國外旅遊史」感染源不明
新冠肺炎再增10確診！　2例本土「1人無出國史感染源不明」
LIVE／清明連假仍守第一線！　指揮中心說明最新疫情
開發金延後併購中壽　金管會說重話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

汐止百年古厝死亡車禍！婦「家門口被撞」慘死　搶黃燈騎士倒退嚕跑了

防疫期間沒處去！婦在家接電話險丟300萬退休老本　她淚謝警：救難菩薩

台灣藍寶石收藏家「停車摘野菜」　200顆秒被偷！警在防空洞起出贓物

疫情升溫詐騙集團沒在怕　板橋警「治安0休假」2天阻詐52萬

桃園社區住戶因噪音問爭吵　演變成打架！一男倒地送醫不治

快訊／橋頭捷運站旁除草聞惡臭…走近驚見「塑膠桶藏屍」！警拉封鎖線調查中

還有39死刑犯待伏法！妻女被絞殺　家屬下跪淚求「快執行」：他活著對我是折磨

懷疑女友出軌！暴怒男出拳狂毆逼脫光光　下秒猛巴下體：妳很髒…她崩潰提告

樓上漏水家裡滴出「鐘乳石」…抗戰7年鄰居不甩全家崩潰搬逃　結局超展開

憲兵身分涉殺警案判7個月　跑路半年被鎖定逮人：再跑划不來

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

縱火燒死6至親...翁仁賢槍決伏法 家屬拒領遺體：他不是我的家人

小甜甜公開家中收藏...小S「想炸掉妳家」　大嗆：難過妳會6年交不到男友

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

汐止百年古厝死亡車禍！婦「家門口被撞」慘死　搶黃燈騎士倒退嚕跑了

防疫期間沒處去！婦在家接電話險丟300萬退休老本　她淚謝警：救難菩薩

台灣藍寶石收藏家「停車摘野菜」　200顆秒被偷！警在防空洞起出贓物

疫情升溫詐騙集團沒在怕　板橋警「治安0休假」2天阻詐52萬

桃園社區住戶因噪音問爭吵　演變成打架！一男倒地送醫不治

快訊／橋頭捷運站旁除草聞惡臭…走近驚見「塑膠桶藏屍」！警拉封鎖線調查中

還有39死刑犯待伏法！妻女被絞殺　家屬下跪淚求「快執行」：他活著對我是折磨

懷疑女友出軌！暴怒男出拳狂毆逼脫光光　下秒猛巴下體：妳很髒…她崩潰提告

樓上漏水家裡滴出「鐘乳石」…抗戰7年鄰居不甩全家崩潰搬逃　結局超展開

憲兵身分涉殺警案判7個月　跑路半年被鎖定逮人：再跑划不來

慰勉疫情指揮中心　蔡英文：既害怕又期待陳時中的電話

文化部介入「暫定古蹟」止息　台中天外天劇場緩拆半年

洛杉磯「口罩抗疫」向台灣看齊　台駐美官員分享防疫經

14天內「發燒、呼吸道症狀」　明天起入境要搭防疫車到「指定點檢疫」

婆婆「怕兒忍太久生病」不能住超過2天　她一聽私密床事崩潰：羞死了

奧捷團確診再加一！領隊病逝後...60歲男也確診「全團已5人中鏢」

連燒68小時19死3傷！四川西昌森林火災明火被撲滅

新冠肺炎確診來到339例！　「新增5人解隔離」總計50人

全家領口罩系統故障！陳時中：下午3時排除

愚人節報喜沒人信！潔哥自信賭「看誰真的懷孕」PK插畫家…結果出爐網笑翻

陳珮騏登FHM脫了！ 18禁床照美尻全露啦

社會熱門新聞

影／翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」！

快訊／捷運站空地鐵桶藏屍　警方調查中

翁仁賢放火燒父母　被害親人慘況曝光

大哥哥指導學測　高中女付「另類學費」

竹東少女姦殺命案　「冥王」定讞

落跑夫妻30萬罰款家屬代為繳清

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

即／遺體送出畫面曝！翁仁賢4根菸後...「2槍伏法」　家人拒領直送殯儀館

快訊／翁仁賢拒打麻醉！警告家人：我會追殺幾個輪迴

獨／多次遭翁仁賢嗆　判死法官回應

快訊／縱火6至親奪命！死囚翁仁賢「槍決伏法」

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

貨車違停路邊！下秒倒車　她慘捲車底遭「重輾」

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

更多熱門

相關新聞

鄭運鵬建議：加開口罩產線助友邦

鄭運鵬建議：加開口罩產線助友邦

總統蔡英文1日宣布，我國將會捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重的國家，其中包含歐洲和美國，讓大家看見「Taiwan is helping」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬2日受訪時表示，這種特殊事件不是每年都會有，建議政府可以考慮加開專門用來援助友邦的口罩生產線，長期支援。

檢測試劑打假　陸推10項新政

檢測試劑打假　陸推10項新政

盧秀燕緊急召開29局處長防疫視訊會議

盧秀燕緊急召開29局處長防疫視訊會議

高雄校園暫開放卻有人遛狗…最高處1萬5千元！

高雄校園暫開放卻有人遛狗…最高處1萬5千元！

微軟明年6月前活動擬全數改以線上形式

微軟明年6月前活動擬全數改以線上形式

關鍵字：

信義房屋天母西路新冠肺炎房市

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

影／翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」！

潔哥真的懷孕了！結婚3個月一發就中

新冠確診患者推倒女護士　「毆打咬臉」想逃出隔離

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

西班牙向中國訂「30億片口罩」！

中年大叔硬戴兒童口罩進車站　耳帶斷了嘆：好想回家

陸老闆鼓勵賣假額溫槍給美國「39度顯示36.5度」

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟回應了

兄弟「重複掃墓」犯大忌！兩個人都出事了

快訊／不爽被罰100萬！新竹男「林東京」提訴願

N號房事件繼續燒　網翻出曾「與未成年性交易」男星

威秀求政府下令「電影院全關閉」

陳子強離婚7年突宣布：完成登記了

有症狀就釘死大門　北韓一家5口隔離亡

更多

最夯影音

更多
Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！
72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面