整條巷弄彌漫瓦斯…他手握打火機要帶大家一起死　8警冒險撲上去！

記者陳雕文／新北報導

新北市土城區一名男子日前晚間打開瓦斯，手拿打火機準備點燃，街坊鄰居聞到濃濃瓦斯味急忙報案，8警迅速趕抵現場，面對情緒激動、手抱瓦斯桶的男子，只能出言安撫，趁其不注意，大家一擁而上將人壓制並強制送醫，結束一場虛驚，事後得知男子打算帶眾人一起死的理由，當場傻眼。

▲男子在家跟母親吵架，情緒失控開瓦斯打算點燃尋死。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，28歲曾姓男子在家中跟母親吵架，竟情緒失控抱著瓦斯桶尋死，後來瓦斯氣味外洩至整條巷弄，鄰居聞到味道擔心受到波及，趕緊報案。

因情況危急，頂埔所所長吳宗澤立刻帶領所內全員警力(警員劉皇辰、蔡庭芳、陳傳偉、廖奕翔、曾昭展、葉旭彬、崔皓雲)前往現場支援，其間劉等2員輪番上前溫情喊話，力勸曾男打消輕生念頭。

▲警方冒險撲上前將人壓制並上銬。（圖／記者陳雕文翻攝）

一批到場的消防人員以水線注入屋內以降低瓦斯濃度，並說巷弄充滿瓦斯，若有火苗後果恐不堪設想！惟曾男已管不了那麼多，尋死意志仍舊堅定…現場警力一邊以對話方式分散曾男注意力，另一組人員等待時機，逐步趨近曾男，待他分心之際，迅速將其手上的打火機搶下並把人撲倒在地並上銬，才結束這場驚魂記。

曾男母親及附近居民事後表示，非常感謝員警及消防人員當下不懼危險，積極防阻可能引爆瓦斯之英勇行為！

我沒有遲到，是時間遲到了！

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