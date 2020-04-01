台中警全面配備最強武器！戰術噴槍內建「東泉辣椒」　網笑：還能讓炒麵復活

▲TCPB局長室愚人節貼文引熱議。（圖／翻攝臉書TCPB局長室）

記者陳羿妏／綜合報導

「TCPB 局長室」粉專1日宣布，將全面配發「戰術辣椒噴霧器」，結合台中在地知名的「東泉辣椒醬」推出可襲擊歹徒的辣椒噴霧器，不過仔細一看內文才知道，原來是小編趁愚人節推出的搞笑文案，「遇見歹徒襲擊，噴一下，感覺炒麵少一味，噴一下，實為居家執勤，必備良醬」，貼文一出引起熱烈討論，網友全笑翻。

TCPB局長室提到，「『今天』鄭重宣布全面配發『戰術辣椒噴霧器』！有感於我們同仁在難以揣測的執勤及用餐環境中，需要更多元的執勤利器，於是將廣為使用的辣椒噴霧器結合最在地的老字號口味，不僅保護同仁安全，更能提升用餐風味 ，遇見歹徒襲擊，噴一下，感覺炒麵少一味，噴一下，實為居家執勤，必備良醬；不僅執勤時要有戰術，吃頓飯也要用隨時，準備一罐在側，誰能保證下一餐的炒麵味道夠不夠味呢？注意：若返回駐地無需使用時須冷藏」文末不忘提醒大家辣椒醬特別選台中在地口味，還說「愚人節快樂，絕無業配」。

愚人節的幽默短文中一出，立刻掀起一波討論，而小編與網友們的對話更是逗趣，像是「如果說海豚依賴著海洋，天使依賴著翅膀，那麼炒麵一定是依賴著東泉」、「除了讓歹徒失去行動能力，還可以讓死掉的炒麵活起來，只有東泉辦得到」、「如果是東泉我願意被噴」、「有順便配發炒麵嗎？」、「台中在地好味道」，而網友狂讚TCPB局長室實在是太有才。

▲小編與網友對話成另類焦點。

►我沒有遲到，是時間遲到了！