陳時中：社交距離「柔性禁止」娛樂活動　KTV唱歌要戴口罩

▲陳時中：社交距離柔性禁止「禁娛樂活動」，KTV唱歌要戴口罩。（圖／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情中心今（1）日公佈「社交距離注意事項」，除應保持室外1公尺、室內1.5公尺，更表示將禁止娛樂活動，第一階段柔性勸說過後，將進入第二階段強制處分。指揮官陳時中表示，目前只規範到第一階段，且未明確訂出柔性勸說時程表，但提醒民眾如果要從事娛樂活動，如去KTV唱歌的話要戴口罩，這樣也可以離麥克風遠一點。

為降低社區感染風險，指揮中心制定「社交距離注意事項」，在兼顧民眾合理權益，並顧及國內防疫安全等雙重前提下，分階段鼓勵社會大眾保持社交禮貌或強制保持社交距離。

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第一階段是柔性勸說，建議民眾避免出席展覽會、體育競賽、演唱會等近距離接觸之社交活動，也應避免進入與維生無關之娛樂等性質之場所。並建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉之場所仍應佩戴口罩。有較高機率近距離接觸，無法有效維持1.5公尺社交距離的場所，則業主應停止營業。

第二階段是強制處分，除醫療、執行公務、維生等必要性活動，其餘非必要性活動，特別是娛樂活動，均在禁止之列。必要性活動亦須維持室內1.5公尺、室外1公尺之社交距離。與他人間若雙方均正確佩戴口罩，仍應保持至少1公尺之距離。

該注意事項分別就餐廳、校園或辦公室、大眾運輸、賣場或其他營業場所、排隊人龍、特殊機構（如長照機構、監獄等）及其他特定場所等情境，提供維持社交距離之個別規範。請民眾在防疫期間，務必遵守相關規範，以降低社區感染與傳播的機會，保護自己也保護他人。

陳時中強調，現在雖然拋出兩階段規劃，但都沒有訂出具體時程，而是跟隨疫情變化，由專家研判隨時調整，否則可能會讓民心不穩。

他另提到，新冠肺炎疫情延燒尚未滿100天，每天都有很多策略公佈與調整，目前全球感染人數已達85萬人，還看不到盡頭，跟SARS等級不一樣。指揮中心需要擬定一些規範讓民眾跟隨，但如果提出很多詳盡的時稱規劃，反而會造成民眾煩惱，「我們覺得這是沒必要的」。