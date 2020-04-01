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影／新冠肺炎確診來到329例！　「新增6人解隔離」總計45人

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記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診來到329例，指揮中心指揮官陳時中表示，今（1）日又增6人解除隔離，目前解隔離人數來到45人。依據指揮中心統計，目前目前累計通報3萬2726例，其中329例確診，分別為283例境外移入及46例本土病例。確診個案中5人死亡，45人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會_陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）

▲0401中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

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依據國際監測資料顯示，全球累計838,568例確診，分布於180個國家/地區；病例數以美國184,183例、義大利105,792例、西班牙94,417例、中國大陸81,554例及德國61,913例為多；病例中41,367例死亡，新增4,515例，以義大利12,428例、西班牙8,189例、美國3,721例、法國3,523例及中國大陸3,312例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲▼329,肺炎,確診,案例,成長圖( 圖／曾梓倩製）

▲0401新增7例。( 圖／曾梓倩製）

▲▼0401確診累計人數。（圖／截自衛生福利部）

▲0401確診累計人數。（圖／截自衛生福利部）

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