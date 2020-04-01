西門町攤販6年欠繳107萬罰金！　執行署強扣1800件衣服+14台推車

記者邱中岳／台北報導

西門町1名攤商，涉嫌利用紙箱佔用道路擺攤賣衣服，每個月可以賺15萬元，警方6年來取締開罰，但該攤商從未繳納，共積欠107萬9千1百元，遭萬華警分局與行政執行署強制查扣1800件衣服以及推車14台。

▲西門町一名吳姓男子違規擺攤，6年遭開罰107多萬元均未繳納。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，55歲的吳姓攤販，常年在萬華西門町一帶擺攤賣衣服，平時都用紙箱代替鐵架陳列服飾，警方只要上門隨即將衣服塞進箱子內落跑，但6年來仍被警方逮獲791次，每次開罰1200元，但吳姓攤販均未繳納。

▲男子違規擺攤，6年遭開罰107多萬元均未繳納，警方與行政執行署查扣1800件衣服。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後吳嫌預期未繳，相關單位依法追加罰金，6年下來共計開罰107萬9千1百元，事後行政執行署台北分署與萬華分局共同上門查扣14箱衣物，共計1千8百件，另外還有手推車14台。

據悉，吳姓男子平時在萬華西門町一帶擺攤賣衣服，在峨眉街一處大樓以每個月4千承租充當倉庫，利用紙箱充當鐵架陳列商品，每次遭警方查緝，警方只能扣到紙箱，此次查緝主要告誡攤商切勿任意違規設攤，若遭開罰應主動繳款。

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