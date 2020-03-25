金門散佈「新冠肺炎」假訊息多2個字多罰9萬　法院判罰金差10倍關鍵曝　

記者吳奕靖、葉小金／金門報導

傳假訊息，真的要注意了！金門有一名黃姓男子在臉書貼文「親戚說金門居家隔離100多個」，現在被金門地方法院裁罰一萬塊，而另外一名韓姓女子也傳了「金門有診斷一名得了武漢，已經確定了」，同樣也被判罰10萬塊，不過同樣假訊息，罰款卻差了10倍，金門地檢署主任檢查官吳文城說差別在於「確診」2字。

▲金門地檢署主任檢察官吳文城出面說明疫情假訊息判決差異 。（圖／記者葉小金攝）

金門地區的第一件關於疫情的不實訊息，是在有關疫情部分謊報有確診案例，但是檢察官認為被告有悔意、也迅速將訊息下架，所以給予緩起訴，緩起訴金額為10萬塊。原本檢察官以為這樣就能遏止假訊息的散步，但是之後又有一名韓姓女子在第一件發生後，仍舊針對「疫情部分」，吳文城說她的假訊息在「金門地區發生確診案例」，而檢察官認為韓姓女子已經有第一起的存在，也給予處罰了，但是她仍然散布「確診」假消息，造成大眾恐慌，所以將這一件申請簡易判決，金門法院依照傳《染病防治法》散布疫情謠言罪，判決有罪，罰金是新台幣十萬元。

▲韓姓女子當初在通訊軟體當中傳送的假訊息 。（圖／記者葉小金攝）

▲金門地方法院 。（圖／記者葉小金攝）



吳文城也指出第三起案例就是一名黃姓民眾表示有一百多名被隔離的狀態，警方認為尚未達有關疫情不實訊息的部分，但是以然對於社會安寧有所影響，所以用「社會秩序維護法」裁罰，裁罰一萬元。