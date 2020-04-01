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「抗疫福爾摩斯」搶黃金10小時　台灣斬斷病毒傳播鏈關鍵曝光

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圖、文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）第2波境外感染潮來襲，台灣至今確診案例超過300例，但境外移入仍大於本土感染，控制在有限度傳播。一名參與防疫決策的官員直言，精確疫調是現階段防疫重點。本刊調查，從中央到地方通力合作的疫調人員，堪稱是「抗疫福爾摩斯」，每天要搶在黃金10小時內完成初步疫調，追蹤可能的感染者。

疫調人員由疾管署建置的防疫醫師與各縣市衛生局組成，視個案複雜狀況調整疫調方式。圖為防疫醫師正執行武漢包機任務。（中央流行疫情指揮中心提供）

▲疫調人員由疾管署建置的防疫醫師與各縣市衛生局組成，視個案複雜狀況調整疫調方式。圖為防疫醫師正執行包機任務。（圖／鏡週刊提供，下同）

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台灣至今尚能防堵疫情未在社區大規模傳播，及時斬斷病毒傳播鏈是一大關鍵。本刊調查，這次疫調作業由中央防疫醫師與各地衛生單位合組疫調團隊，在通報個案一確診後，馬上拿著疫調單啟動疫調，由於疫情嚴峻，疫調的SOP更採滾動式修正，隨時檢討。
 
 為讓疫調更能掌控疫情發展，指揮中心制訂的疫調單至今已調整了3次，連發病症狀也隨國內外疫情而增修。
為讓疫調更能掌控疫情發展，指揮中心制訂的疫調單至今已調整了3次，連發病症狀也隨國內外疫情而增修。
為讓疫調更能掌控疫情發展，指揮中心制訂的疫調單至今已調整了3次，連發病症狀也隨國內外疫情而增修。
根據指揮中心頒布的指引，最初規定是個案通報後，須在24小時內完成疫調作業；但隨著確診人數增加，疫調時間如今已壓縮為10小時。

指揮中心發言人、疾管署副署長莊人祥向本刊表示，為有效鎖定可能的感染者、迅速斬斷病毒傳播鏈，指揮中心每晚7、8點收到當日最後一批確診名單後，須趕在隔天下午2點舉行例行記者會前，完成第一次的疫調作業。換言之，扣除約8小時休息時間，疫調人員須在黃金10小時內，初步釐清確診者的接觸史及活動史，藉以鎖定可能的感染者，以便及時向社會說明。

搶黃金時間內掌握病例的接觸史及活動史，疫調作業時限已由最初的24小時縮短至10小時。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，每晚收到最後一批確診者資料後，須趕在隔天下午記者會前完成第一波疫調作業。（中央流行疫情指揮中心提供）

目前在境外移入案例大於本土感染數的情勢下，一名指揮中心官員接受本刊訪問時直言，相較於外界爭論是否實施普篩措施，透過精準疫調斬斷病毒傳播鏈，才是現階段防疫最重要的工作。而疫調的完成期限、疫調作業、接觸定義、接觸者匡列原則到接觸者追蹤，指揮中心頒布的指引清楚揭示了每個關鍵步驟。

一名防疫醫師指出，疫調簡單來說就是區分為「過去」發生什麼事及「未來」可能效應，共涵蓋四大資訊：一是發病日、職業等基本個人資料，二是詢問個案的發病症狀及病史，第三調查暴露來源，釐清發病前十四天的活動史及接觸史，藉以找出感染源，包括到過哪些國家或城市旅遊或居住、同行者健康狀況、是否曾接觸有發燒或呼吸道症狀者、接觸肺炎的疑似或確定病例本人、甚至他們的呼吸道分泌物、體液等，連動物的接觸史都要調查。

最後是自發病日起至隔離前的接觸者調查，共分二類，一是曾否至公共場所或搭乘大眾交通工具，以釐清未知的接觸者；二是特定接觸者，包括是否在沒有適當防護下、曾超過15分鐘面對面的接觸者？或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液的同住者？以及曾2公尺近距離接觸的醫療機構人員？

但疫調資訊要不要公開、如何公開，則成了現階段難題；近日中研院出現確診者，對於確診者的活動範圍是否公布，台大與中研院持不同意見。莊人祥說，疫調是為了釐清感染風險，一旦可明確掌握密切接觸者，衛生單位也可持續追蹤，這些資訊就沒太大必要公開，但若確診者所到之處是難以鎖定接觸者的公共場所，又找不到感染源時，公開部分資訊才有助後續追蹤。


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