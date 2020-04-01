北部「新冠採檢」出大包！　病毒拭子太長導致檢體滲漏

▲第3批武漢「類包機」3月29日抵台，153人全數集中檢疫14天，疫調作業相較單純。圖為工作人員正審核乘客填寫的健康聲明卡及集中檢疫通知書。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

防疫當前，採檢每個步驟都必須小心謹慎。但本刊接獲醫護人員爆料，北部一處採檢站近日發生多件採檢意外，主因是採集咽喉檢體的病毒拭子放入管子後卻沒旋緊，導致檢體滲漏而無法檢驗，須重新採檢，此被醫護人員形容為是「慘案」。

一名醫護人員向本刊提供採檢檢體滲漏的照片爆料說，近日接獲通知內容告知，北部一處採檢站「發生太多檢體滲漏而無法檢驗的慘案，需再麻煩大家安排重採」，通知中還說，「這太浪費大家時間，也對民眾不好。」

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本刊調查，現行台灣採檢方式有二大類，一是咽喉擦拭液、痰液或下呼吸道抽取物，二是血清採檢。目前不少受檢者都採咽喉擦拭方式採檢。

而咽喉擦拭液採檢的步驟，會先要求受檢者張嘴，經壓舌板壓住舌頭後，會以無菌棉花拭子擦拭喉嚨深處，再把這個「病毒拭子」放入管內、旋緊後送檢。

但這名醫護人士指出，抹了咽喉深處的病毒拭子，照理來說必須完全塞入管內並旋緊，但因管棒設計不佳，導致拭子不易彎折而無法旋緊，才會發生漏液狀況，結果就是這些檢體無法送驗，而必須重新採檢。

對此，第一線負責採檢的人員則被告知，經聯絡代理採檢管棒的醫學器材代理商，拭子折斷放進管內後，的確會稍微高出管子，所以旋緊蓋子後，裡面的拭子會稍微呈現彎曲，這是正常現象，「請大家不用怕，就是旋緊它。」



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