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政大教授詠春打學生「畫面曝光」　左右雙拳毆頭！教授已遭停課

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▲▼政大教授打學生。（圖／鏡週刊提供）

▲教授出拳攻擊學生右側頭部。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國立政治大學傳出一名法學院教授毆打學生。本刊接獲爆料，只因學生在「保險法」課堂上提及「詠春拳只能打農夫」，引發習武的教授不滿，要求男同學上台對打。原本以為只是開玩笑，不料，這名人高馬大的教授竟然「動真格」，屢屢出拳攻擊比他矮小的同學頭部，誇張行徑讓其他同學看不下去，持手機拍下現場畫面。本刊也取得照片，還原教授打人過程。

知情人士指出，當天該名男同學只是在課堂上語帶嘲諷地說：「詠春拳只能近距離打打農夫。」教授就要同學上台「對打」，沒想到學生才出第一拳，就被教授壓制，後來還被摔在椅子上。過程中男同學雖有還擊，但仍不敵練武的教授，教授甚至還對男同學喊：「come on！come on！」課堂瞬間變成格鬥場，讓學生全都看傻眼。

請繼續往下閱讀...

根據本刊取得的照片內容，只見該教授不斷揮舞左拳、右拳，攻擊男同學的頭部兩側，推斷當時男同學硬生生挨了不少記重拳。身材高大的教授，還把人逼到門邊，打得男同學毫無招架之力，神情狼狽不堪。在座的同學眼看情勢失控，連忙用手機拍攝存證。

▲▼政大教授打學生。（圖／鏡週刊提供）

▲▼政大教授打學生。（圖／鏡週刊提供）

▲▼政大教授打學生。（圖／鏡週刊提供）

▲▼政大教授打學生。（圖／鏡週刊提供）

知情人士說，該教授情緒控管不佳，不只一次在課堂上講述：「自古以來，暴力是解決事情最有效的方式。」政大法學院已要求該教授停上保險法，改由其他老師替代。學安中心接獲通報，也要求學生提供照片、影片給教官，以便進行調查。不過，知情人士也透露，經過此事，學生對該教授心生畏懼，希望學校能夠重視學生上課的權益。

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