淘寶計畫培育10萬名直播主　4大措施加快零售轉型找到新客流

▲新冠肺炎疫情爆發後，不少店家開始利用直播推動銷售或是舉辦特別活動。（圖／阿里巴巴提供）

記者洪菱鞠／台北報導

新冠肺炎疫情在各地大流行，也重創全球經濟，但同時加速各行業的數位化發展，尤其是直播需求大增，隔著螢幕也能遊覽博物館、賣房子甚至探尋野生動物，淘寶近日透過直播舉行「2020淘寶直播盛典」發佈年度戰略，提到將加快中國零售轉型，讓實體經營活動能夠突破時空和地理局限，捕捉新客流和增長機會。

淘寶直播指出，平台所引導的商品成交額增幅已經連續3年超過150%，截至去年底，日均開播商家數按年增長接近100%，觀眾每天觀看的直播內容時長總共超過35萬小時。

自疫情爆發後，實體店家生意大受影響，線下逛街的人潮明顯減少，線上卻變得更熱鬧，例如中國8所知名博物館在2月時聯合接力帶來的「雲春遊」，單日吸引近1,000萬名直播用戶觀看。

淘寶直播宣佈，未來一年會推出一系列數以十億元人民幣計的平台扶持策略，加快滿足線下商業活動對數位化營運需求，措施包括：幫助100個線下市場接入淘寶直播、幫助20萬個線下門店導入淘寶直播、培育超過1萬位擁有過萬名支持者的「導購主播」、培育超過10萬名月收入超過1萬元人民幣的淘寶主播。

杭州總部就孕育了首批10多位聾啞主播團隊，在「無聲的直播間」透過手語服務更多聾啞人士，由於手語直播的難度高，主播必須事前背誦大量商品資訊，並將其轉換成手語，再加上直播時試穿數十件衣服、手語介紹，因此直播背後都是汗流浹背。