高鐵變救護車！法國6000例確診集中都會區　改裝「醫療列車」運送病患

▲法國將TGV高速列車改裝為醫療列車。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

法國新冠肺炎確診人數超過2萬5000例，其中有近6000例集中在與比利時、德國接壤的大東部大區（Grand Est region）。為了緩解該區的醫療資源，法國政府決定將一列TGV高速列車改裝成「醫療專車」，將部分新冠肺炎病患轉移至確診數較少、醫療資源充足的地區。

根據《WIRED》報導，法國國家鐵路公司將一列TGV高速列車，改裝為醫療列車，將部分新冠肺炎病患，從史特拉斯堡（Strasbourg）轉移至盧瓦爾河谷地區（Loire Valley）的昂熱（Angers），因為根據該國衛生部數據，史特拉斯堡所在的大東部大區，已經有超過6000例確診病患，醫療系統不堪負荷，所以決定透過改裝後的醫療列車，將病患送到確診病患較少的地區接受治療。

La plus importante opération d'évacuation de malades du coronavirus est lancée: les deux TGV médicalisés qui doivent rejoindre dimanche la Nouvelle-Aquitaine depuis le Grand Est, ont quitté vers 10H45 les gares de Mulhouse et de Nancy avec 36 malades à leur bord #AFP pic.twitter.com/DTUAF8d9P5 — AFP Strasbourg (@AFPStrasbourg) March 29, 2020

負責這項計畫的蘭豪特（Lionel Lamhaut）向記者表示，計畫的目的就是為了充分利用這些醫療資源的差距。第一批乘客為20名狀況較穩定的病患，巴黎急救中心（SAMU de Paris）將車廂改成重症病房，配備相當齊全，每節車廂共有4名病患與6名醫護人員。

蘭豪特表示，火車的空間比救護車、直升機都還要大，且加減速平穩，不會出現劇烈碰撞，列車上的醫護人員可以在裡面執行跟醫院內相同的工作。根據《NPR》報導，這輛列車由鐵路公司的員工自願駕駛，考量到病患狀況，列車並無全速運行，路程約5小時。