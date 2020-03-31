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台師大男學生「生活單純、無出國」也染疫　感染源不明累積8例

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▲▼322,肺炎,確診,案例,成長圖( 圖／曾梓倩製）

▲國內已經確診322例新冠肺炎確定病例，其中276為境外移入，46例本土。( 圖／曾梓倩製）

記者洪巧藍／台北報導

國際新冠肺炎持續延燒，國內近期也病例也快速增加，大多是海歸境外移入個案。不過，國內今日新增病例當中仍有2例本土個案，其中有一名20多歲台師大男學生確診，感染來源仍有待釐清；統計國內322例個案中，共有8例感染源不明，包含案24、27、34、100、134、156、268以及今日新增的案322學生。

最新確認感染源不明本土個案為案322-台師大男學生，指揮中心表示，他於3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，X光檢查有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報，於今日確診。

請繼續往下閱讀...

指揮中心發言人莊人祥表示，案322活動地點以宿舍、校園為主，平常交通工具是校車，作息單純。目前初步掌握接觸者共13人，將持續調查是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源；另請同實驗室、同宿舍者進行隔離，會請修課班別進行停課。

▲▼台師大出面說明染疫學生狀況以及相關校園防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台師大出面說明染疫學生狀況以及相關校園防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

在此個案之前，國內仍有7例本土病例找不到感染來源，包含早期的案24、27、34，以及近期的100、134、156、268。莊人祥日前說明，案268為50多歲男性，是工作室老闆，2月28日出現咳嗽、喉嚨痛發燒等多次就醫，3月20日因發燒、肺炎收治住院，經治療後症狀改善於3月23日出院，但返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，於3月25日再次就醫通報確診。

案156是一名養護機構護理師，3/12自覺有發燒未就醫，於3/16就醫後返家，3/20再度就醫後採檢，22日確診，值得慶幸的是，她已經三採陰性並於28日核定出院，住院8日創下目前最快出院紀錄，且其接觸者已採檢100位，也都是陰性。

案134為中部30多歲女性，3/17出現發燒、喉嚨痛確診，自行就醫後確診。周志浩表示，其身份為受雇員工，須直接面對民眾提供服務，接觸者眾多，也發現有部份對象從外國回來，指揮中心已積極召回詢問是否有症狀，必要時會採檢送驗。

案100是南部20多歲女性，因為發燒、喉嚨痛、咳嗽，就醫3次才確診，因為沒有相關旅遊史，一度讓指揮官陳時中說出「比較令人擔憂」，後續確認她有親人在2月底從美國回來。指揮中心疫情監測組組長周志浩3/21表示，目前正在積極找他們來採檢，確認是否為無症狀感染。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

至於比較早期的個案，有兩人已經過世，分別為案27以及案34。根據指揮中心資料，案27是北部家庭群聚的指標個案、80多歲男性，2/6出現咳嗽、流鼻水等症狀，2/9因發燒、診斷為肺炎而收治單人病房治療，2/16出現呼吸急促情形轉至加護病房，2/20由於懷疑結核病轉負壓隔離病房，並於2/21通報採檢送驗，於2/23確診，3/21死亡。

案34是北部50多歲女性，有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2/14因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，2/21起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，2/26診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，2/28確診。指揮中心疫情監測組長周志浩昨（30）日說明，個案經治療肺炎有改善，仍因心臟衰竭於3/29日過世。

案24是北部60多歲女性，近2年無出國史， 1/22出現發燒、咳嗽等症狀，於1/22至1/29四度至診所就醫，因症狀加劇且出現呼吸急促情形，於1/29晚間前往醫院急診，經檢查診斷為肺炎，於1/30收治住院；後續已經痊癒，解除隔離。

原先案269也被列為感染源不明本土病例，後來已經釐清他是觀光局桃園機場旅服中心員工，因受長官指派接待從菲律賓返國的觀光局官員之子（案277）而遭到傳染，找到感染來源。

▲▼322,肺炎,關係圖,地圖。（圖／王譯萱製作）

▲322例新冠肺炎確診關係圖。（圖／王譯萱製作）

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