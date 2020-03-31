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晚上7點逛全聯！神級便當50元「比店內吃划算」　小資族噴口水：從沒看過

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▲▼晚上7點逛全聯「神品便當下殺50元」　小資族暴動：店內吃都破百（圖／翻攝臉書我愛全聯-好物老實説）

▲全聯也有賣便當！（圖／翻攝臉書我愛全聯-好物老實說）

網搜小組／劉維榛報導

「有人在全聯買過悟饕便當嗎？」一名男網友驚呼，某日晚上逛超市，發現池上便當打6折，85元變成51元。照片曝光後，掀起婆媽、小資族暴動喊「好羨慕，是悟饕便當！門市隨便訂一個都要破百！」

一名男網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》分享無敵好康，27日去超市採買生活用品，在熟食區驚見一款池上便當，原本售價85元，晚間7點一到秒變6折，「打折後才51元，比去悟饕吃還划算！」

請繼續往下閱讀...

畫面可見，便當口味玲瑯滿目，包括香滷雞腿、叉燒與燒肉等，讓人垂涎三尺，畢竟處於物價飛漲時代，50元就可飽餐一頓，讓網們有大喊佛炸，「聯有賣便當嗎？怎麼沒看過」、「天母有買過，很好吃又方便」、「會不會過不久全聯也會有自製的便當」、「旗艦店還有賣現炸炸物、壽司、便當、烤地瓜」、「我是都買打折甜點」、「中和新生店有耶，有推薦的口味嗎？」、「有，台中市政旗艦店有販售過」。

▲▼晚上7點逛全聯「神品便當下殺50元」　小資族暴動：店內吃都破百（圖／翻攝臉書我愛全聯-好物老實説）

▲網友喊買～（圖／翻攝臉書我愛全聯-好物老實說）

說起促銷手法，日前本站報導《全聯鮮奶買1送7！「贈品超越本體」太太眼睛全亮了　網：以為看到聖誕樹》，南投一名女網友日前到全聯採買，瞥見冷藏櫃出現驚人景象，一罐大瓶鮮奶竟然被黏上6盒鮮奶、1罐飲料，簡直變得像狼牙棒，買1送7實在太划算。

►婆媽們快點進來！75%酒精乾洗手在這

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