晚上7點後逛全聯！台北哥驚「有6折神品」...當晚餐CP值破表　內行推爆

▲全聯福利中心 。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前逛全聯時，赫然發現知名便當的蹤影；重點是，晚上7點過後的「折扣價」更是實惠，他熱心po文分享好康，掀起熱烈回響，同時也有不少買過的人表示，真的不錯吃。

「有人在全聯買過悟饕便當嗎？」網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，由於晚上7點過後會打折，若原價85元的便當，只要51元就能買到，對小資族來說，CP值相當高。

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他不禁直呼，「比去悟饕吃還划算！突然懷念起早期松青超市店裡也有自製便當，松青的米飯真的好吃，是用關山米，記得那時半價1個才39元，俗到不行。」

▲這個便當不是每間全聯都有賣。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

po文一出引起熱議，婆婆媽媽們眼睛一亮，大票網友也紛紛回應，「好羨慕，是悟饕便當！悟饕門市隨便訂一個都要破百」、「這品質價位狠甩便利商店幾條街了吧」、「真的要找時間去旗艦店晃晃」、「每次去買都賣完了」。

不過，許多常逛全聯的朋友表示，從來沒看過，「我家樓下全聯沒有，不然真想買來吃看看」、「附近4家全聯都沒賣便當」、「板橋也沒有」、「沒看過+1」。

對此，曾買過的網友回應，「像台北中正延平店就有販售，只有部分分店才有」、「旗艦店還有賣現炸炸物、壽司、便當、烤地瓜」、「我記得南港中信園區那個全聯有」、「泰山全興店有，開幕5年了」、「旗艦店才有」、「台中~昨天有買到一個6折的當晚餐，好吃」、「我買過兩次排骨，還不錯吃，我女兒還蠻喜歡的」。