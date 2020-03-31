聽到台灣就跳針！WHO官員疑遭除名　簡介從成員名單中「消失」

▲WHO助理總幹事艾沃德（Bruce Aylward）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）助理總幹事艾沃德（Bruce Aylward）日前接受香港媒體訪問時，聽到台灣問題就跳針、斷訊，並曾大讚中國防疫工作值得全世界學習，引發爭議。而如今他疑似被WHO從官網除名，列有所有助理總幹事名單的頁面，已搜尋不到艾沃德的名字。

WHO助理總幹事、加拿大公共衛生應急專家艾沃德，過去曾多次表達對中國防疫能力充滿信心、疫情相當透明等挺中言論。他日前接受香港電台英語節目「脈搏」（The Pulse）視訊訪問，卻在主持人問到台灣相關問題時，出現收訊不良、斷訊等情況，最後甚至直接切斷視訊畫面，引發各界批評。

▲艾沃德先前在WHO官網的資料已遭移除。（圖／翻攝自WHO官網）



而《ETtoday新聞雲》記者31日實際查詢WHO「總部領導小組」（WHO Headquarters Leadership Team）的成員頁面時，發現「助理總幹事」（Assistant Directors-General）的成員中，已搜尋不到艾沃德的名字；而查看先前的庫存頁面，發現艾沃德確實「曾」名列其中，如今疑似遭到除名。目前WHO尚未對此做出回應。

艾沃德在2月時，曾率領專家小組前往中國了解新冠肺炎（COVID-19）疫情，並在調查後的記者會中大讚中國的防疫，包括了封城、架設網路問診系統、隔離速度極快、免費治療等，都值得全世界學習，更表示，「全世界欠武漢人民一次」、「如果我感染病毒，我想在中國得到治療」。

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