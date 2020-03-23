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尼泊爾奶茶遇見台灣珍珠　移民署助新住民二代推廣家鄉文化

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▲台南市北區立人國小新住民二代康佑忻，全家投入在學校辦理尼泊爾文化分享會，推廣尼泊爾文化，獲得移民署築夢計畫獎勵補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區立人國小新住民二代康佑忻，全家投入在學校辦理尼泊爾文化分享會，推廣尼泊爾文化，獲得移民署築夢計畫獎勵補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區立人國小新住民二代康佑忻，全家投入在學校辦理尼泊爾文化分享會，推廣尼泊爾文化，讓全校師生實際體驗「尼泊爾少年」從國語課本走出來的深具說服力計畫，獲得移民署築夢計畫獎勵補助。

從小在台灣長大，成績優異的康佑忻，父親是尼泊爾人，母親是台灣人，小時候的康佑忻常刻意隱藏自己是新住民二代，國小五年級時，國語課本收編了「尼泊爾少年」一文，雖然讓喜歡閱讀的康佑忻充滿喜悅，但是心裡還沒準備好的她，仍舊無法自信表達自己。

▲台南市北區立人國小新住民二代康佑忻，全家投入在學校辦理尼泊爾文化分享會，推廣尼泊爾文化，獲得移民署築夢計畫獎勵補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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去年母親節，康佑忻的父母親決定在孩子的班級辦一場名為「尼泊爾少年」的國際交流分享會，讓康佑忻擔任主講，以圖像講解並讓老師及同學們體驗穿戴尼泊爾服裝飾品，還請大家品嚐「尼泊爾奶茶加台灣珍珠」，發現同學們都對尼泊爾的風情充滿興趣，而康佑忻在活動中更是表現的落落大方，可圈可點。父親看到她充滿自信的介紹尼泊爾風土民情更是感動不已。

▲台南市北區立人國小新住民二代康佑忻，全家投入在學校辦理尼泊爾文化分享會，推廣尼泊爾文化，獲得移民署築夢計畫獎勵補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了讓康佑忻在畢業前能夠留下美好的回憶，父母親希望能邀請更多班級的師生體驗和了解尼泊爾這個喜馬拉雅山中的神祕國度，就參加了移民署築夢計畫甄選，果然得到許多委員的肯定，康佑忻知道自己獲獎時很高興的說：「謝謝爸爸和媽媽，也謝謝老師。」

移民署南區事務大隊台南市第一服務站主任林志鴻表示，許多新住民二代小時候不太敢在大家面前講母語，長大後發現，跨國文化與連結才是最珍貴的資產，在臺灣逐漸生長茁壯的新住民子女，未來都是國家推動國際貿易及交流的關鍵新力量，移民署將持續透過各種培力方案，為他們搭建發光發熱的舞臺。

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