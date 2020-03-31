美股三大指齊漲3％以上　分析師估：第2季失業人口暴增至4700萬人





▲美股本周開局穩升。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股周一開盤平穩走高，終場三大指數漲幅都在3％以上。美國總統川普宣布延長社交距離措施2個禮拜，到4月30日解除，儘管許多企業及公司必須再延後2周開工，但對投資人而言，川普此舉是以短期經濟為成本，避開接下來的高峰期，減輕長期性的傷害。

道瓊指數終場上漲690.7點，或3.19％，收在22327.48點；那斯達克指數上漲271.77點，或3.62％，收在7774.15點；標普500指數終場則是上漲85.18點，或3.35％，以2626.62點作收。

英國FT100早盤遇到大跌，但尾盤拉升，終場上漲53.41點，或0.97％，收在5563.74點；歐洲三大股30日走勢相同，NQ德國指數終場上漲11.48點，或1.35％，收在859.55點；法國CAC40指數上漲27.02點，或0.62％，收在4378.51點。

截至台灣時間31日清晨5點，約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國確診人數已達到15.9萬人，2945人死亡。川普昨宣布，全美社交距離指引延長2周至4月30日，期間仍建議民眾減少外出及10人以上聚會，非關鍵企業同樣延到4月底再開工。

聖路易聯邦準備銀行（St Louis Federal Reserve Bank）分析師估計，疫情衝擊可能導致第二季失業人口激增32.1％，全美共4700萬人失業，總數比1930年代經濟大蕭條更為龐大。川普預期美國經濟最快能在6月復甦。