SOGO復興館15款美食推買一送一　清明連假拚人氣

▲SOGO清明連假推美食買一送一吸客，此為熱門外帶金葉名氣餅。（圖／SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

本週末即將邁入清明連假，因新冠肺炎疫情許多民眾無法出國，百貨業者也推出獨特優惠拚人氣，SOGO百貨復興館推出15款美食買一送一優惠，其中包括哈根達斯Häagen-Dazs冰淇淋、鰻將劍持屋主食套餐、不二家草莓切片蛋糕等高品質美食，讓民眾逛街也能賺便宜。

SOGO復興館從4／2起至4／5連假期間，集結館內15家餐飲與伴手禮品牌，包括Häagen-Dazs、檸檬樹、咖樂迪咖啡農場、凱林鐵板燒、金葉名氣餅等，推出指定商品買一送一優惠，且伴手禮包括Color C’ode凱莉小姐、先麥、新東陽、不二家等，也推限日買一送一優惠。

▲葉味香蚵仔煎+擔仔麵+青菜的3號餐。

連假買一送一美食包括哈根達斯Häagen-Dazs 三球外帶冰淇淋、凱林鐵板燒單點板腱牛排、葉味香蚵仔煎+擔仔麵+青菜的3號餐、檸檬樹的檸檬+鳳梨雙果汁等，連近期熱門的金葉名氣餅，也推出買松露和牛名氣餅，送豬肉名氣餅的優惠。此外，4／3至4／4限定2天，鰻將劍持屋還推出任一主食套餐買一送一。

▲不二家草莓切片蛋糕。

針對伴手禮部分，也推出限日買一送一促銷，4／2限日Color C‘ode凱莉小姐綜合餅乾禮盒、先麥長條牛軋糖；4／3限日新東陽果汁、辣果汁牛肉乾、不二家草莓切片蛋糕；4／4限日MOS漢堡摩斯薯條、泰飽打拋豬麵套餐、不二家千層切片蛋糕；4／5限日小南門傳統綜合豆花，均為買一送一。