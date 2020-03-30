馬雲再向歐洲捐贈800台呼吸機　將送往最缺資源的一線醫院

▲馬雲退休後熱心公益。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴集團創辦人馬雲30日表示，馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會將捐贈800台呼吸機，連同先前的30萬防護服和30萬防護面罩一起，用最快的速度送到醫療資源緊缺的歐洲國家的一線醫院。

馬雲在微博上發文表示，現在呼吸機非常關鍵，特別是在一些疫情嚴重的國家，就是許許多多人活下來的希望，馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會馬上會通過「杭州－列日」這條生命運輸通道。

▼馬雲捐贈防疫物資，外箱上寫著「青山一道，同擔風雨」。（圖／馬雲微博）



從3月以來，馬雲公益基金會及阿里巴巴公益基金會已陸續向海外多國提供捐贈，包含快篩試劑、口罩、防護衣等，對於捐贈物資的資金來源，這兩家基金會在3月28日發表的公開聲明中予以回應。

馬雲公益基金會指出，新冠肺炎疫情發生後，馬雲公益基金會所有用於國內以及國外140多個國家抗疫公益事業的資金全部來自於馬雲的個人捐贈，沒有一分錢的社會募捐資金，截至目前，馬雲公益基金會尚未接受任何第三方捐贈。

此外，阿里巴巴公益基金會也正式說明，2010年阿里巴巴董事會決定，每年將集團營業額的千分之三用於公益事業。自2011年阿里巴巴公益基金會成立以來，所有公益資金均來自於此，尚未接受任何第三方捐贈，也不涉及平台客戶的捐贈資金。

▼馬雲基金會將物資送到比利時列日的機場。（圖／馬雲微博）

