第三架武漢包機153人送檢疫所！陳時中：3人「檢體品質不佳」要重採

▲第三架武漢台商包機昨晚間抵台，共有153名乘客。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

第三架武漢台商包機昨晚間抵台，共有153名乘客，中央流行疫情指揮中心也安排相關採檢工作。指揮官陳時中今（30）日指出，153名台商都有做採檢，但其中3名檢體品質不佳，所以要重新採檢，目前已經全數安排在國內一處檢疫所，將進行14天集中檢疫。

第三架包機比照先前班機消毒模式，華航編號B-18002班機降落機場後即停進廠棚，返台國人配合高規格檢疫後，完成入境手續並隔離安置，過程除了移民署、防檢局、航警局等單位外，陸軍第六軍團33化學兵群也謹慎為人員及機具執行消毒。而該批乘客也在今凌晨1點全部進入檢疫所內，其中3名要重新採檢的乘客也已安排採檢。

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根據指揮中心統計，昨日國內新增867例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計30,777例（含27,378例排除），其中306例確診（今日新增案299至306），分別為261例境外移入及45例本土病例；確診個案中5人死亡，39人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

另外，依國際監測資料顯示，全球累計703,185例確診，分布於177個國家/地區；病例數以美國137,294例、義大利97,689例、中國大陸81,470例、西班牙78,797例及德國52,547例為多；病例中33,434例死亡，以義大利10,779例、西班牙6,528例、中國大陸3,304例、伊朗2,640例及法國2,606例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。