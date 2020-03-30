蔡英文：希望各國經過這次疫情　能思考讓台灣加入世界防疫體系

▲總統蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

世界衛生組織（WHO）30日發表聲明，內容罕見提到「台灣」，但對於台灣是否入會的問題，還是得取決於其他會員國。對此，總統蔡英文上午受訪時表示，希望各國政府經過這次疫情，能了解台灣的能量，了解台灣能貢獻的地方，思考讓台灣加入世界防疫體系。

WHO祕書長譚德塞的高級顧問艾沃德（BruceAylward）日前接受港媒訪問時， 當被問及台灣相關議題，就出現疑似斷訊的狀況，甚至直接說「下一題」，皆避談台灣問題。

此一訪問內容在國際掀起譁然後，世界衛生組織30日發表聲明，內容罕見提到台灣，並指出台灣的新冠肺炎感染率偏低，WHO在記取所有地區衛生當局學習到的經驗，包括台灣在內，以便在全球分享最佳做法。

不過，對於台灣入會的問題，世界衛生組織仍強調，取決於其他會員國。對此，蔡英文表示，態度一向都很明確，有能力也有很強意願，願意跟各國來共同維持健康，也有一些有用經驗願意來分享。

蔡英文說，希望各國政府經過這次疫情更能理解、了解台灣的能量，能理解台灣能貢獻的地方，能真正思考讓台灣可以加入世界防疫體系，不但對台灣民眾健康可以有更好保障，對全世界來講，有台灣參與醫療體系會更好。

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