上次緩起訴...台中男又酒駕！「後照鏡少1支」被警盯上

▲吳姓男子騎車上路因後照鏡少1支遭警攔檢，酒駕犯行也瞬間曝光。（組合圖／夏小姐提供、記者陳豐德攝）

記者徐愷昕／台中報導

53歲吳姓男子日前就曾因酒駕遭緩起訴，緩起訴期滿後他仍不知悔改，心存僥倖再次飲酒上路，怎料3月間他在台中市區騎車時，因機車後照鏡少1支被警盯上，經警方攔查進一步施行酒測後，他被依違反公共危險罪送辦，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

吳男3月3日下午在台中市酒廠附飲用米酒後，明知喝酒不能駕車，竟仍於同日17點40分許上路，怎料在行經北區一中街與育才街交岔路口時，因機車後照鏡少1支遭警攔檢，隨後警方依法對他施行酒測後，他因酒測值達0.74已明顯超標，當場被依違反公共危險罪送辦。

台中地院審理時發現，吳男先前就有酒駕紀錄，雖未構成累犯（遭逮時緩起訴期間期滿），但審酌他為了貪圖一時方便，就輕率駕車外出，漠視大眾及陸上其他駕駛人安全，所幸在未發生意外前即遭攔查，考量他犯後坦承犯行，態度尚可，依犯公共危險罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。全案仍可上訴。

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▲吳姓男子騎車上路因後照鏡少1支遭警攔檢，酒駕犯行也瞬間曝光。（示意圖／夏小姐提供）