「E世代的看家護衛」蔚藍阿爾法機器狗　跳街舞、送外賣樣樣通

▲阿爾法機器狗的行走速度可超過每秒3公尺。（圖／翻攝自蔚藍科技官網）

實習記者簡立宇／綜合報導

江蘇南京一家研創企業「蔚藍智能科技」研發的「阿爾法機器狗」（Alpha Dog）C系列與E系列成功量產，通過「看護人員、治安巡邏、盲人引導、搬運重物、危險場景」等奇情下的設備檢查，對人類生活各方面都能帶來價值，甚至可以幫你取外賣。

根據《揚子晚報》，這款機器狗專為家庭和企業設計，外型就像是沒有頭的小狗，纖細的四肢運作起來更加靈活，是世界上第一台行走速度能超過每秒3公尺的「量產四足機器人」，顯示它優秀的運動控制技術。

▼（圖／翻攝自蔚藍科技官網）

開發團隊採用先進的「軟硬體技術架構」、「機械設計」、「智能算法」以及「運動控制算法」，讓產品具備極為成熟的人工智能、物聯網、5G、虛擬現實、智能駕駛等技術。除了可以行走與奔跑，阿爾法機器狗靈活的四肢甚至可以做出「跳街舞」、「交叉併步」的動作，讓人嘆為觀止！

此外，阿爾法機器狗還可以透過軟硬體工具以及程式語言來二次開發，能移植電腦種各種軟體，想要跟其他技術結合都不是問題！

根據蔚藍科技官網上的數據阿爾法機器狗的價格區間落於人民幣3.69萬元（約台幣15.6萬元）到18.69萬元（約台幣79.4萬元）之間。