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M60A3戰車罕見現身宜蘭街頭　網分析：模擬台海戰爭「熟悉城鎮作戰」

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▲▼戰備訓練實兵演練。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲國軍M60A3罕見在於街頭戰備訓練實兵演練。（圖／軍聞社）

記者林彥臣／綜合報導

日前4輛蘭指部M60A3現身宜蘭員山街頭，甚至還發生民車超車戰車，行駛在兩部戰車中間的狀況，引發許多網友的討論，但是有軍事迷的粉絲頁對此分析，國軍罕見在街頭上行駛戰車，其實是面對台海戰爭發生時，萬一發生巷戰十，能夠熟悉城鎮作戰。

軍事迷粉絲專頁「世界特種部隊與軍武資料庫」分析，在未來的台海戰役中，因為台灣並沒有美國駐軍，美軍來援一定是在解放軍發動攻勢之後，故作戰想定其實是重演「特大號的古寧頭戰役」，即國軍第一波在海峽、灘頭的作戰都以保存實力為主，避免被解放軍的長程武器摧毀有生力量。

在至少30萬解放軍登島後，國軍利用城鎮、山區等複雜地形優勢，節節抵抗拖住解放軍，約1～2周後美軍突然介入，利用海空軍優勢，封鎖海峽切斷已登島的解放軍補給線，接著美軍登陸台灣，聯手國軍消滅島上殘存，已失去油、糧、彈補給的解放軍部隊。

這種戰法過去只能存於作戰計畫中，不會公開演練，因為一旦進入城鎮巷戰階段，除了會對住民地產生嚴重破壞外，也會讓上島解放軍有可能實施「無差別掃蕩」的清鄉作戰，因為每一個住民點都可能是前線戰地，只能先下手為強。

但隨著武統戰爭可能爆發，國軍也將這個計畫拿出來實際演練，在宜蘭縣員山的街道，演練機動至戰術位置實施掩蔽，藉由城鎮現地的訓練，使部隊熟悉城鎮作戰方式。

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