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不斷更新／美國確診破10萬！州長古莫：紐州將建4緊急醫療點　擴增4千床位

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▲▼紐約曼哈頓醫護人員運送一名患者進入醫院。（圖／路透）

▲美國確診已經突破10萬人，成為全球疫情最嚴重的國家。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國28日確診人數已經突破10萬人，成為全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家。紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）28日在記者會上表示，紐約州是美國疫情爆發的中心地帶，感染人數超過5.2萬人，比其他州份都還要多。

 

古莫透露，川普總統現在已經批准在紐約州新建4個臨時醫療點，一旦建成啟用將增加4000個床位。至於新冠肺炎重創美國經濟，庫默認為，趕緊讓人民進行病毒檢驗，才是重啟經濟唯一的路徑。

 
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