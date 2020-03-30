線上分期成詐騙溫床？安全零卡分期APP解決百萬無卡族隱憂

▲中租推出「零卡分期」APP成為無卡小白付款新選擇。（示意圖／Pexels，下同）

消費中心／綜合報導

近期全球疫情延燒，乖乖宅在家才是最潮的自保行為。隨著民眾生活型態大轉彎，越來越多人傾向足不出戶、僅透過線上消費滿足生活所需。然而，過去許多線上支付都需仰賴信用卡才能辦理分期，對於沒有信用卡的學生、家庭主婦或SOHO小資族而言相當不方便，如今中租推出「零卡分期」APP成為付款新選擇，即使「無卡小白」也能透過官方APP完成申請輕鬆買，還能避免民眾因線上付款淪為詐騙集團眼中的肥羊。

▲有了零卡分期，線上購物不必再寄生親友！

儘管網路購物蓬勃發展，卻有一群人無法自由下單，上網買個東西還得「寄生親友」！像是年滿20歲尚未出社會的學生、無固定收入的SOHO族或家庭主婦，過去經常受限於信用卡評分不足而難以申辦新卡，導致若想透過線上購物採買3C家電、偶爾犒賞自己訂個飯店、租車度假或採購精品…等，還得找身邊親友協助代刷、光想到要解釋一堆就覺得不OK！尤其若要規劃送禮或準備驚喜，可就格外傷腦筋。

還有另一群每個月理財規劃緊繃、可動用現金的「扣打」相當有限、信用卡額度也不高的小資族，平時可能刷張機票就用光額度，遇到緊急需添購一些必需品時，又擔心一旦使用線上無卡分期，會不會過一陣子才發現竟要償還高額利率，或者有隱藏在合約中容易忽略的天價手續費，甚至最後個資外流引來黑道討債…等，光想就覺得無卡借錢＝未來剉咧蛋！

▲網路購物興盛，透過零卡分期可將現金有效運用在更重要的事。

網購不再「寄生親友」！零卡分期讓你現金自由度更高

業者表示，最近大量消費額明顯由實體商店轉往線上支付，民眾選擇安全、有口碑的「零卡分期」公司將成為不影響信用、更能有效運用現金的新選擇，尤其非常時期許多投資人急需穩定資金水位才能逢低買進、加碼投資等，這時不妨將現金與信用留給更重要的事，平時消費則尋求近期頗具話題性的超人氣中租「零卡分期」，無論是想保留自由現金流、擴大投資效益，或者臨時舒緩財務問題都hen可以！

有鑑於過去無卡分期詐騙案時有所聞，業者建議，無卡小白可選擇知名度高、經營體質較佳且程序公開透明的大品牌對消費者才有保障。為杜絕詐騙疑慮，中租近年推出的零卡分期APP跟上國際Fintech潮流，申請消費額度皆於網路上及官方APP完成申請，避免由人為申辦而成為人頭戶衍伸後續詐騙問題。

▲謹慎理財並審慎購物，才能安心把錢花在自己喜歡的事物上。

此外，中租零卡分期程序公開透明，不僅免年費也免申辦費，採用與銀行信用卡類似的預給額度方式，即使是一般學生或剛出社會的新鮮人，只要申辦成功借款額度即可從2萬元起跳，最高可達20萬元，有些商品或服務甚至還能分到30期以上，方便購買高單價產品，且利率會視借款金額及分期期數計算，基本上每期都是固定的，不會有循環利息，並且設有嚴謹的資安保護制度，讓無卡小白也能安心臨時週轉。

然而，零卡分期雖有限定服務通路，卻也不失為一項隱性好處，像是中租零卡分期事先幫消費者篩選相對優質的合作對象，降低消費者透過現金付款卻不幸遭遇廠商倒閉求助無門，或者轉帳購買商品服務卻根本收不到貨只能自認倒楣的情況，讓消費者透過「零卡分期」安心享受錢不會變不見，只是變成自己喜歡的樣子，每一筆消費都讓你成為更美好的人。

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