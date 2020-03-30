　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

線上分期成詐騙溫床？安全零卡分期APP解決百萬無卡族隱憂

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼網路購物,消費,線上購物,血拚。（圖／pexels）

▲中租推出「零卡分期」APP成為無卡小白付款新選擇。（示意圖／Pexels，下同）

消費中心／綜合報導

近期全球疫情延燒，乖乖宅在家才是最潮的自保行為。隨著民眾生活型態大轉彎，越來越多人傾向足不出戶、僅透過線上消費滿足生活所需。然而，過去許多線上支付都需仰賴信用卡才能辦理分期，對於沒有信用卡的學生、家庭主婦或SOHO小資族而言相當不方便，如今中租推出「零卡分期」APP成為付款新選擇，即使「無卡小白」也能透過官方APP完成申請輕鬆買，還能避免民眾因線上付款淪為詐騙集團眼中的肥羊。

▲福袋,購物（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲有了零卡分期，線上購物不必再寄生親友！

儘管網路購物蓬勃發展，卻有一群人無法自由下單，上網買個東西還得「寄生親友」！像是年滿20歲尚未出社會的學生、無固定收入的SOHO族或家庭主婦，過去經常受限於信用卡評分不足而難以申辦新卡，導致若想透過線上購物採買3C家電、偶爾犒賞自己訂個飯店、租車度假或採購精品…等，還得找身邊親友協助代刷、光想到要解釋一堆就覺得不OK！尤其若要規劃送禮或準備驚喜，可就格外傷腦筋。

還有另一群每個月理財規劃緊繃、可動用現金的「扣打」相當有限、信用卡額度也不高的小資族，平時可能刷張機票就用光額度，遇到緊急需添購一些必需品時，又擔心一旦使用線上無卡分期，會不會過一陣子才發現竟要償還高額利率，或者有隱藏在合約中容易忽略的天價手續費，甚至最後個資外流引來黑道討債…等，光想就覺得無卡借錢＝未來剉咧蛋！

網購,行動購物,血拼（圖／免費圖庫pixabay）

▲網路購物興盛，透過零卡分期可將現金有效運用在更重要的事。

網購不再「寄生親友」！零卡分期讓你現金自由度更高

業者表示，最近大量消費額明顯由實體商店轉往線上支付，民眾選擇安全、有口碑的「零卡分期」公司將成為不影響信用、更能有效運用現金的新選擇，尤其非常時期許多投資人急需穩定資金水位才能逢低買進、加碼投資等，這時不妨將現金與信用留給更重要的事，平時消費則尋求近期頗具話題性的超人氣中租「零卡分期」，無論是想保留自由現金流、擴大投資效益，或者臨時舒緩財務問題都hen可以！

有鑑於過去無卡分期詐騙案時有所聞，業者建議，無卡小白可選擇知名度高、經營體質較佳且程序公開透明的大品牌對消費者才有保障。為杜絕詐騙疑慮，中租近年推出的零卡分期APP跟上國際Fintech潮流，申請消費額度皆於網路上及官方APP完成申請，避免由人為申辦而成為人頭戶衍伸後續詐騙問題。

▲▼網路購物,消費,線上購物,血拚。（圖／pexels）

▲謹慎理財並審慎購物，才能安心把錢花在自己喜歡的事物上。

此外，中租零卡分期程序公開透明，不僅免年費也免申辦費，採用與銀行信用卡類似的預給額度方式，即使是一般學生或剛出社會的新鮮人，只要申辦成功借款額度即可從2萬元起跳，最高可達20萬元，有些商品或服務甚至還能分到30期以上，方便購買高單價產品，且利率會視借款金額及分期期數計算，基本上每期都是固定的，不會有循環利息，並且設有嚴謹的資安保護制度，讓無卡小白也能安心臨時週轉。

然而，零卡分期雖有限定服務通路，卻也不失為一項隱性好處，像是中租零卡分期事先幫消費者篩選相對優質的合作對象，降低消費者透過現金付款卻不幸遭遇廠商倒閉求助無門，或者轉帳購買商品服務卻根本收不到貨只能自認倒楣的情況，讓消費者透過「零卡分期」安心享受錢不會變不見，只是變成自己喜歡的樣子，每一筆消費都讓你成為更美好的人。

了解更多中租零卡分期
官網：https://lihi1.me/sT4vf　；app：https://lihi1.me/rV4IR 

ET快訊
監視器畫面曝！蒙面劫匪74秒搶走板信80萬元　狂奔開小黃逃逸
女突昏迷發燒7天　醫驚見「蟲蟲爬滿腦」：吃到這東西害的
她掃墓後確診…意外釣出「陸3男醫無症狀染疫」　感染史超詭異
台灣為何不大規模篩檢？專家曝關鍵：做下去醫療會自爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

一次搞懂零卡分期！年滿20歲才能申請　申辦前須留意3大重點

中租零卡分期攻進網購市場　會員數今年可望突破10萬人　

線上分期成詐騙溫床？安全零卡分期APP解決百萬無卡族隱憂

【愛美不能等】東森自然美逆勢突圍　王令麟親自見證成活招牌

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

劉真靈堂開放最後一天　辛龍不到十點現身陪愛妻

八德酒駕拒檢撞警男輪胎遭開5槍　後座女中3槍亡警列過失致死被告

法國情侶讚爆台灣！居家檢疫狂讚美食、警察「So Sweet」

線上分期成詐騙溫床？安全零卡分期APP解決百萬無卡族隱憂

【愛美不能等】東森自然美逆勢突圍　王令麟親自見證成活招牌

LIVE／案108奧捷領隊非重症發病11天死亡　指揮中心14時說明

歐美醫療瀕崩潰！醫揭3致命原因：錯了也晚了　讚「台灣重症醫療全球第一」

2020母親節必買「加大版」保養神品！小棕瓶、百優乳霜、蘭芝晚安面膜超齊全

人行第二次「逆回購降息」　馬駿：中國貨幣政策工具充足

味丹贈15桶自製次氯酸水　助清水警強化分局防疫環境

滯留湖北台灣人被「註記歧視」 陸委會：名單一體兩面兼顧防疫

水里鄉納骨堂金紙爐不環保　四不像造型結構遭批像「養豬寮」

4口家庭可領百萬韓元！南韓砸9兆預算發災害補助金　1400萬戶受惠

關鍵35分鐘曝！運將突尿急「忘拔鑰匙」…劫匪偷車搶板信80萬　小黃找到了

額溫槍、體溫計出口四月起解禁！經濟部：優先供應國內需求

消費熱門新聞

道地異國料理擺滿桌只要十分鐘！

瑞穗鮮乳土司柔軟升級！吳鳳狂讚

安全零卡分期APP解決無卡族隱憂

【愛美不能等】東森自然美逆勢突圍

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

防疫不外出用Wondercise在家甩油

全聯滿額贈蔬果總動員24款免加價

超商領口罩4大步驟簡單上手

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有效

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

民眾滿意65.6%　中華電收訊品質居冠

消基會抽檢護眼檯燈發現這2檯...

美忍者／3招運動讓人維持美鼻

新鍋「開鍋」很重要　只要3步驟

更多熱門

相關新聞

中租今年股利配發5元　殖利率逾5%

中租今年股利配發5元　殖利率逾5%

中租-KY（5871）今（25）日公告2月自結合併稅後純益12.5億元，較去年同期成長16%，每股稅後純益（EPS）為0.94元，累計前2月合併稅後純益為25.5億元，獲利月減4%，主要是受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響。

防疫宅經濟　中租零卡分期攜手電電購

防疫宅經濟　中租零卡分期攜手電電購

應收帳款成長　中租1月每股賺0.98元

應收帳款成長　中租1月每股賺0.98元

台灣、東協雙引擎　中租1月營收47億

台灣、東協雙引擎　中租1月營收47億

中租連2年賺一個股本　年終上看10個月

中租連2年賺一個股本　年終上看10個月

關鍵字：

中租零卡分期無卡小白

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

快訊／70歲志村健確診4天病逝

劉真火化辛龍沒到！背後故事很洋蔥

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

劉真今早二殯羽化成仙！

謝和弦入院前「留聲機錄下告白」　莉婭回應心聲

辰亦儒抱怨曾之喬「為何不以我為優先」

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

口罩3.0「免預購」　超商插卡就能買

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

即／菲驚傳墜機爆炸！全員罹難

直擊李千那、ECHO「車內約會」1hr

7縣市增確診「台中最多」！全台298例分布曝第三名變了

獨／蒙面悍匪「M16突擊掃射」轟板信！劫80萬塞綠布袋

更多

最夯影音

更多
周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆
藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面