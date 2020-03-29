快訊／菲律賓馬尼拉驚傳「墜機爆炸」燒成火球！　全員罹難

記者許力方／綜合報導

菲律賓首都馬尼拉29日驚傳墜機意外，當地民眾目擊，尼諾伊艾奎諾機場（Ninoy Aquino International Airport）一架班機於晚間8時30分起飛時，墜毀在跑道上，瞬間爆炸燒成一團火球，附近民眾看得驚呼連連。據悉，該班機疑似為政府租用的獅航班機，載運加拿大病患正在飛往日本東京羽田的途中，起飛時不幸墜毀，全員罹難。

▲馬尼拉發生墜機爆炸事故。（圖／翻攝自推特／@valechonggo）



菲律賓紅十字會證實，班機上搭載8名乘客，包含3名隨行醫護、3名機組人員以及1名病患及其家屬。菲媒報導，墜機航班為RP-C5880小型飛機，機上疑似載有醫療物資用品，為菲國衛生部租用，機上8人有6人是菲律賓籍，1名加拿大籍、1名美國籍，8人皆不幸罹難。

附近民眾聽到巨響嚇得紛紛跑出來查看，根據目擊者拍下的影片顯示，現場因墜機爆炸，火勢猛烈，熊熊火光燃燒照亮天際，黑煙瀰漫機場跑道，消防員撲滅火勢後，只剩飛機框架殘骸遺留在場。

WATCH: Plane explodes near NAIA runway

A private jet explodes near the Ninoy Aquino International Airport Runway No. 24 Sunday, March 29. Initial reports say the explosion happened around 8PM, with 8 on board pic.twitter.com/jLF7lo2Aiq — Rappler (@rapplerdotcom) March 29, 2020

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