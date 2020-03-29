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21歲女大生台鐵精武站墜軌！自強號疾駛撞上「失去生命跡象」

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▲▼台中精武車站發生死傷事故影響，北上部分列車延遲。（圖／民眾提供）

▲台中精武車站發生死傷事故影響，北上部分列車延遲。（圖／民眾提供）

記者柯振中、李忠憲／台中報導

台鐵台中精武站29日發生一起墜落意外，年約21歲的杜姓女大生在火車進站前，從月台摔到鐵軌，遭到列車撞擊，導致失去生命跡象，已被送往醫院。由於事發突然，有不少列車受影響，出現延誤的情況。

這起事件發生在29日下午，當時台鐵178次自強號列車準備進入精武車站，21歲女大生突然從北上月台落下，遭到列車撞擊，當場失去生命跡象，緊急被送往中國醫藥大學附設醫院搶救。

▼女大生遭撞後，當場失去生命跡象。（圖／民眾提供）

▲▼台中精武車站發生死傷事故影響，北上部分列車延遲。（圖／民眾提供）

台鐵表示，經過調閱監視器發現，當事人是從月台上往下跳。司機員也說，行駛到事故地點前50公尺處時，突然看到民眾跳下來，馬上鳴笛、緊急煞車，但還是來不及，撞上了該位民眾。

警方下午5點左右請示台中地檢署檢察官陳祥薇，現場蒐證完畢後准於放行。下午5點20分，雙線恢復正常行車。詳細案發原因為何，仍待警方進一步調查。

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▼台中精武車站發生死傷事故影響，北上部分列車延遲。（圖／民眾提供）

▲▼台中=潭子間西正線（精武站）撞到侵入路線一人。（圖／網友提供）

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